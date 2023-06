Entrega Escandón reconocimientos a personal de salud

– Desde el Centro de Convenciones, el gobernador reiteró su agradecimiento a todos los trabajadores de la salud por la excelente labor que desempeñaron durante la pandemia –

Desde el Centro de Convenciones Poliforum Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su agradecimiento a todas y todos los trabajadores de la salud por la excelente labor que desempeñaron durante la pandemia de COVID-19, e hizo entrega de reconocimientos al personal e instituciones que forman parte del Consejo de Seguridad en Salud.

“Atesoramos y guardamos siempre en el corazón y en la memoria a las heroínas y héroes de batas blancas, gracias a las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, brigadistas que recorrieron casas y negocios, laboratoristas, camilleros, conductores de ambulancias, a quienes hacían el aseo en las clínicas; mi cariño, afecto y gratitud por todo lo que hicieron, porque cuidaron a sus enfermos de manera profesional y con todo su amor”, acotó.

En este centro, que fuera sede de la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez, que contó con 150 camas, el mandatario pidió no olvidar la experiencia vivida, tener presente la importancia del autocuidado y tomarla como un ejemplo de que la unidad puede vencer cualquier adversidad que se presente por más difícil que sea.

“Gracias a este gran pueblo de Chiapas que se cuida, no podríamos avanzar si no tuviéramos un pueblo bueno, trabajador, responsable, inteligente, y qué decir del apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que siempre estuvo pendiente de que no nos faltara nada, mucho menos las vacunas, no faltaron vacunas en todo el país”, enfatizó.

Asimismo, reconoció al Ejército Mexicano que colaboró, sobre todo, en la instalación de camas de terapia intensiva; así como a las y los servidores públicos de los tres poderes del Estado y tres órdenes de gobierno que donaron de sus sueldos para comprar medicamentos y alimentos a fin de entregarlos casa por casa a la gente más humilde, igualmente, dijo, al sector empresarial que se solidarizó en estas acciones.

En tanto, el doctor y sobreviviente del COVID-19, Jesús Enrique Gómez Cruz, agradeció al gobernador por impulsar la estrategia de crear este tipo de clínicas, pues además de que se evitó un colapso en los hospitales, se atendió debidamente a pacientes con esta enfermedad, logrando obtener el reconocimiento a nivel nacional y posicionar a Chiapas en cuarto lugar como la mejor Clínica de Atención Respiratoria COVID-19.

Al mismo tiempo, reconoció a familiares, amigos y, principalmente, al personal médico porque, aseguró, fue una parte fundamental para afrontar la crisis de la pandemia, y por demostrar la pasión, el compromiso y la dedicación a la medicina. “Agradezco al Gobierno del Estado por dotarnos de insumos y al apoyo incondicional del personal médico, sin esto, nosotros no hubiéramos podido salir adelante, tener éxito y reconocimiento a nivel nacional”.

Finalmente, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que en este recinto que fue reconvertido, diariamente se estableció un esfuerzo conjunto para salvar vidas, no obstante, apuntó, hoy concluyen estas acciones. Se sumó al reconocimiento a las y los chiapanecos por retomar las medidas preventivas: “Fueron momentos difíciles, hoy rendimos honores a quienes se nos adelantaron y reflexionamos la importancia de cuidar la salud para tener un futuro mejor”.

Asistieron: la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez; el coordinador médico del Programa IMSS Bienestar en Chiapas, Roberto Sánchez Moscoso; el presidente de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, Mariano Rosales Zuarth; el comandante de la 16 Región Naval, Fernando Alfonso Angli Rodríguez; en representación de la VII Región Militar, el general brigadier y médico cirujano Humberto Ortiz Castañeda.

Asimismo, el titular del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; la presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Martha Verónica Alcázar Cordero; el comisario de la Guardia Nacional, Víctor Fernández Mondragón; y el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; así como titulares de distintas dependencias estatales.