CONTINUAN DESMANTELANDO EL SISTEMA DE SALUD

Fernando Hinterholzer Diestel

De acuerdo a la organización México Evalúa, “El sistema de salud ha descuidado la atención primaria en salud, que es responsable de prevenir, identificar el riesgo, así como detectar las enfermedades en su etapa temprana. En esa etapa deberían resolverse el 80% de las necesidades de salud, detectar y contener los riesgos mayores. La fragmentación del acceso a servicios se agrava con la insuficiencia presupuestaria. México es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, destina sólo 2.8% del PIB cuando6.6% es la proporción promedio de los países que conforman este organismo internacional. Esto se refleja en las debilidades de infraestructura hospitalaria y de recursos humanos que enfrentamos. Tenemos, por ejemplo, una baja proporción de personal de enfermería con respecto a médicos: 1.2 versus 2.7, que es el promedio de la OCDE. En 2020, el gasto público en salud creció 9% con relación al año anterior y apenas superó en 3% el presupuesto asignado en el PEF 2020. El incremento en la variación anual no fue nada excepcional si se considera que desde 2016 no hubo crecimiento, y en 2019 se acumularon tres años de caídas consecutivas”. https://www.mexicoevalua.org/mexico-enfrenta-la-peor-crisis-sanitaria-de-su-historia-moderna/

La crisis en el sector salud en el México postmoderno, es un problema que afecta ya a gran parte de la población, y hablamos de millones de usuarios, los más pobres. El reto inminente ha sido entre otros factores, “la falta de acceso a la atención médica de calidad, la infraestructura insuficiente, falta de personal capacitado y bien remunerado y la escasez de medicamentos”. Sin embargo, la gran crisis llego junto a la 4T en el año 2019, desde el inicio de su administración el presidente López Obrador realizo toda clase de ofrecimientos de que en su “transformación”, el sistema de salud del país estaría al nivel de naciones europeas como Dinamarca y Alemania. Su gran osadía, o gran mentira dicho en términos reales, mostró de cuerpo entero a nuestro Ejecutivo, evidenciando el absoluto desconocimiento que tiene de una de las esferas más sensibles de la población, que es la salud. En abril del 2019 en ese vórtice ramplón por destruir “el pasado neoliberal” se decretó la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) desapareciendo al seguro popular (SP) que era según él, “ni seguro ni popular”. Yo tuve en lo personal, oportunidad de usar el SP en un par de ocasiones, en operaciones de cataratas, y fueron dos intervenciones de calidad, atención y sin alguno costo para mi bolsillo, a través del Instituto de Oftalmología de Guerrero.

Desde su inicio, el INSABI comenzó como la crónica de un fracaso anunciado. Desde su establecimiento y su creación, fue una nulidad de organización, su injustificable desabasto de medicamentos para millones de mexicanos; la carencia de esquemas de organizativos para la toma de decisiones estratégicas que permitieran definir su visión, misión y objetivos a mediano y largo plazo siempre imperando un rancio tema ideológico. No hay ninguna justificación seria que defienda la estupidez administrativa cometida por descuidadas decisiones y una serie de sucesos contra la población en materia de salud. Las consecuencias en la población son aún difíciles de predecir, pero seguramente habrá altos costos políticos, económicos y sociales. Es un sexenio perdido en materia de salud junto con miles de millones de pesos. La nueva propuesta del gobierno federal para entregarle responsabilidades al IMSS-Bienestar parece ser un mecanismo que no tiene pies ni cabeza y tampoco funcionara. Analizando la catástrofe que en materia de salud han provocado las pésimas decisiones de políticas públicas de la actual administración, habría que analizar cuidadosamente la prisa e interés en este momento, del subsecretario López Gatell por eliminar varias normas oficiales relacionadas con la salud. De nuevo encontramos el tema de querer ahorrar recursos en temas prioritarios en los que no habría que ahorrar, así como de quitar los estándares de calidad que garantizaban la prevención, diagnóstico y tratamiento de ciertos padecimientos. Si se llegaran a eliminar estas Normas Oficiales los más afectados serán los pacientes, sobre todo los de escasos recursos.

“La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece, en su artículo 3º, Fracción XI, que una Norma Oficial Mexicana (NOM) es: “La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competente, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación”. Estas normas son sumamente importantes porque en la vida cotidiana garantizan a la población que los productos y servicios que adquiere, o a los cuales accede como garantía de un derecho como el de salud, cumplen con requisitos mínimos de seguridad, eficiencia y calidad. Es por ello que es tan grave la decisión del Ejecutivo federal de eliminar, 35 normas oficiales mexicanas “que regulan los procedimientos, criterios y estándares en materias tan relevantes como la atención del cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, acceso a varios servicios de asistencia social, entre otros”. El artículo 40 de la citada ley estipula en sus fracciones 1ª y 3ª que las NOM tienen como finalidad establecer: “Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral o para la preservación de recursos naturales” y “las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor”. De cara a nuestra Constitución, las NOM “constituyen instrumentos que facilitan la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, pues su actualización permite incorporar los mejores desarrollos de la ciencia y la tecnología en el establecimiento de estándares de calidad para garantizar el máximo nivel de disfrute posible de la salud, en el caso del que se trate”.

El paso siguiente al debilitamiento del derecho a la salud, es la eliminación de las normas oficiales que regulan la atención de estas enfermedades, como el cáncer. El gobierno de la 4T ha renunciado a su obligación de atenderlas financieramente, pero también de regular la manera en que se atienden. Una claudicación total. Viendo el desastre que tenemos en temas de salud ocasionados por malas decisiones de políticas públicas de la actual administración, conviene preguntarse por qué el interés en este momento de eliminar algunas normas oficiales respecto a la atención a la salud. Nuevamente parece ser un tema de querer ahorrar recursos en temas prioritarios en los que no habría que ahorrar, así como de quitar los estándares de calidad que garantizaban la prevención, diagnóstico y tratamiento de ciertos padecimientos. Si se llegan a eliminar estas Normas Oficiales los más afectados serán los pacientes, sobre todo los de escasos recursos.

ADENDDUM: escandaloso por decir lo menos, fue la boda de un “cinico” de Chilpancingo, en el mismísimo Palacio Municipal de la capital del Estado. Avalado el evento por la presidente municipal, quien presidió la ceremonia estos “morenistas de cuarta”, piensan que los inmuebles públicos sirven también para sus desfiguros sociales. Mientras tanto, la ciudadanía acusa de falta de agua, inseguridad rampante, y calles echas pedazos. Se lo va a cobrar la ciudadanía en los próximos comicios, al tiempo.