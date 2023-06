CAMPAÑA DE DESTRUCCIÓN DE BOTELLAS VACÍAS DE LICOR

Carlos Hiram Culebro Sosa

La cruzada permanente que realiza el ayuntamiento tuxtleco para destruir botellas que originalmente contuvieron bebidas con alcohol es una actividad útil y provechosa, en la medida que evita sean reusadas con brebajes adulterados, casi siempre preparados en condiciones antihigiénicas.

Como parte de esas actividades, el día 9 del mes en curso, el alcalde tuxtleco, Carlos Morales Vázquez, presidió el evento en que se destruyeron 25 mil envases proporcionados por establecimientos que se dedican a la venta al copeo o en frascos cerrados. Algunos comerciantes acudieron al acto.

Inicialmente la Dra. Guadalupe del Carmen Alfaro Zebadúa, Secretaria de Salud de la comuna tuxtleca, destaco la importancia de la participación ciudadana en esas tareas de desintegración de botellas y mencionó cifras de muertes ocurridas en el país por consumir alcohol alterado.

Más adelante, Carlos Morales precisó que no está en contra del consumo de bebidas alcohólicas de manera responsable, cuidando de no adquirir productos falsificados, recordó la pertinencia de no manejar automóviles después de ingerir esas bebidas y detalló resultados obtenidos con el alcoholímetro preventivo que aplica el Ayuntamiento que preside. Mencionó los importantes logros que se han tenido en esta campaña.

Algunos conocedores del tema han demostrado que el licor alterado ha sido más frecuente cuando se comercia bajo la modalidad de “barra libre” y que para evitar que botellas vacías sean rellenadas, es pertinente adquirir vinos y licores en establecimientos formalmente establecidos, asegurarse que los recipientes tengan todos los sellos y marbetes, evitando tomar bebidas artesanales, las que son preparadas bajo una destilación no autorizada y pueden afectar la salud.