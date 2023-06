Plata y bronce para Chiapas de Xilary Fuentes en Levantamiento de Pesas en Nacionales Conade 2023

• La halterista se ubicó en el segundo lugar de QArranque, cuarto en el Envión y tercero en Total, para así sumar dos preseas para el estado

La disciplina de Levantamiento de Pesas le da otras dos medallas a Chiapas en estos Nacionales Conade 2023, que tienen como sede Tepic, Nayarit y donde la chiapaneca Xilary Fuentes Zavala consiguió la presea de plata en la modalidad de Arranque, cuarto lugar en Envión y el bronce en el Total.

Respecto al resultado que arrojó la chiapaneca en estos Nacionales Conade 2023, registrada en la categoría Sub 20 en los 71 kilogramos, en la modalidad de Arranque, en su primer intento levantó 78 kilos, en el segundo 81, pero falló y para el tercero con el mismo peso lo hizo correcto y con esto se quedó con la medalla de plata.

En tanto que, en la modalidad de Envión, Fuentes Zavala levantó 98 kilos en su primer intento, en el segundo 101 y en el tercero falló con 104, por lo que la marca del segundo intento fue la registrada por los jueces, sin embargo, no le alcanzó para sumar medallas y se ubicó cuarto lugar; la segunda medalla fue en la sumatoria total, quedándose con el metal de bronce con 182 kilos.

Por su parte, Celeste Marina Méndez, medallista el año pasado, al cambiar de categoría para este 2023 no pudo repetir en el medallero, ubicándose quinto lugar en las dos modalidades y el total. En tanto que en la rama varonil entrarán en acción este martes Javier Corzo de León en la Sub 15 más 89 kg y Yeshua Casanova Bautista en la sub 17 -67 kg.

En más resultados de estos Nacionales Conade 2023, en la disciplina de Aguas Abiertas, Miguel Cáceres Nangusé concluyó en el puesto 16 en los 5 kilómetros; en tanto que José Arévalo Torres terminó en el puesto 20 en los 10 kilómetros. En la disciplina de Tiro con Arco, termina la participación de los atletas: Sara García 9° lugar, Humberto Castañeda 9° lugar, Karime Montoya 9° lugar y Camila Montoya 17° lugar. Equipo mixto categoría 12-13 años compuesto por Sara y Humberto en 5° lugar.