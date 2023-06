Alicia Cervantes llama a invertir más en el fútbol femenino

• La goleadora mexicana consideró que las futbolistas han demostrado tener capacidad no sólo en el aspecto técnico, sino también para llenar los estadios

México.- La delantera mexicana Alicia Cervantes, de las Chivas de Guadalajara, pidió este domingo que los clubes y patrocinadores inviertan más en el fútbol de mujeres para favorecer su crecimiento y que todos los equipos compitan en igualdad.

“No solo los equipos; también las empresas deben ver que el fútbol femenil está funcionando y está evolucionando. Falta más de apoyo, no solo de nuestro club sino de otras empresas“, dijo la futbolista en entrevista.

La figura de las Chivas del fútbol mexicano de mujeres charló con EFE tras el estreno de un cortometraje documental, presentado en el Festival de Cine en Guadalajara, en el que reflexiona acerca de sus inicios en el balompié y su evolución como futbolista.

Cervantes, dos veces premiada con el Balón de Oro y considerada una de las jugadoras más destacadas del fútbol en México, afirmó que si bien en seis años la liga femenina mejoró, muchos equipos siguen teniendo las mismas carencias que al inicio.

“Pasa mucho también con otros equipos que no tienen todo el apoyo. Siguen siendo las mismas carencias de hace cinco años y la liga ha mejorado un 60-70 por ciento de lo que antes era. Siento que todavía los equipos no están parejos”, señaló.

Cervantes, quien ha jugado para Atlas, Monterrey y Chivas, consideró que las futbolistas han demostrado tener capacidad no sólo en el aspecto técnico, sino también para llenar los estadios.

Con más de 100 goles anotados, dos títulos de liga y campeona de goleo en el Apertura 2021 y Clausura 2022, la delantera es de las mejores jugadoras de México, pero no se conforma y sueña con jugar en el extranjero y representar a México un Mundial.

“Jugar un Mundial sería mi límite y quiero hacerlo de la mejor manera. Tal vez ahí podría decir, ahora sí soy la mejor que estuvo en un Mundial, que ganó muchos trofeos con Chivas y en Concacaf y también jugar fuera es uno de mis límites que quiero en algún momento cumplirlos”, señaló.

El Clausura 2023 será recordado por Cervantes como el torneo en el que aportó poco a su equipo.

“Fue complicado, por una lesión y porque mi madre estuvo enferma la mayoría del tiempo. No me podía recuperar; no jugar afecta y al final de la temporada bajé mi rendimiento”, expresó.

Chivas comenzará este lunes la pretemporada para el Clausura 2023 con Cervantes en mejores condiciones, luego de haber trabajado en lo emocional.

“Lo emocional me lo tomo en serio y me ayuda que siempre está ahí mi familia”, confesó.

Con información de EFE

Foto: EFE