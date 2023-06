Profeco revela cuáles son los mejores papeles de baño

• No todas las marcas que se comercializan cumplen con los lineamientos de calidad de las normas oficiales, en algunos casos el etiquetado no es el apropiado o verdadero

México.- El papel de baño es un producto de primera necesidad, ya que es casi imposible estar sin este artículo en nuestros hogares.

No obstante, no todas las marcas que se comercializan en los mercados cumplen con los lineamientos de calidad de las normas oficiales que les aplican, en algunos casos el etiquetado que tienen no es el apropiado o verdadero.

Por esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó varias marcas de papel higiénico encontrando resultados importantes.

Se analizaron 23 modelos de 14 marcas de papel higiénico con grabados, color, con o sin aroma, con protectores de la piel y/o sin ellos, en tamaño normal y jumbo. 19 de ellos de doble hoja, 3 de triple hoja y 1 presentación cuádruple.

En cada producto se evaluaron aspectos de interés que los consumidores deben tomar en cuenta al buscar un producto de calidad como: información al consumidor, acabados, prueba de desintegración, determinación del gramaje y precio por gramo, contenido neto y dimensiones, resistencias de hojas en seco y húmedos, así como la blancura.

Después de analizar estos productos en el Laboratorio Nacional del Consumidor se determinó que estas son las marcas que cumplen las pruebas de calidad, son buenas y son recomendadas:

Prueba de resistencia en húmedo (mejores marcas):

Elite Gold

Charmin Ultra Soft Mega Plus

Charmin Ultra Strong Mega Plus

Regio Just-1

Menor resistencia en húmedo: Elite Dúo, Pétalo Ultra Jumbo, Regio Rinde+ Máxima Duración y Great Value Original, con capacidad de retención de líquido no mayor a 0.2 ml de agua.

Mejor precio por gramo de papel

Los más económicos son:

Elite Dúo

Pétalo Ultra Jumbo

Level Papel Higiénico Premium

Las marcas más caras

Charmin Ultra Strong Mega Plus

Charmin Ultra Soft Mega Mega Plus

Great Value Original y Pétalo Rendimax

Mejor resistencia longitudinal

La resistencia longitudinal de las hojas es mayor respecto a la tensión transversal.

Regio Just-1

Delsey Max Mega Jumbo

Aroma A Manzanilla el de menor resistencia

Marcas que pueden confundir al consumidor

Se encontró que algunas marcas pueden confundir al consumidor, pues no proporcionan valores que sean claros respecto a la cantidad de papel que tienen sus rollos y/o empaques:

En cuanto a la información al consumidor:

Facial Quality y Level Papel Higiénico Premium, indican: “Total 136.80 m lineales” y “total: 437.76 m lineales”, respectivamente, información que podría confundir al consumidor, ya que los productos de este tipo que incluyen esta información lo hacen por rollo y estos dos casos lo hacen considerando la longitud del total de rollos por presentación (incluidos en el empaque múltiple).

White Cloud Ultra 3ply, Charmin Ultra Strong Mega Plus y Ultra Soft Mega Mega Plus indican en su empaque múltiple el área de papel en metros cuadrados (m2), información que podría inducir a error al consumidor porque no se especifica si la cantidad (área) indicada es por empaque o por rollo.

Con información de El Informador

Foto: Especial