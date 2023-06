El PRI culpa a MC de derrota electoral en el Estado de México

• Rubén Moreira acusó a Dante Delgado del fracaso, pues hizo una campaña en la que pidió a la sociedad no votar por el PRI

México.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, culpó a Movimiento Ciudadano (MC) por la derrota que tuvo la coalición Va Por México en el Estado de México.

En sus redes sociales, señaló que el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, es responsable de que Alejandra del Moral no haya ganado la gubernatura, porque hizo una campaña en la que pidió a la sociedad no votar por el PRI.

«Seamos serios Dante, tú llamaste a no votar por el PRI, tú eres uno de los responsables de lo sucedido en el Estado de México. La realidad, querido Dante, es que sacaron el 2% en la elección de Coahuila, no tienen registro, en el Estado de México, 0%», refirió.

A pesar de que el coordinador de Movimiento Ciudadano rechazó sumarse a Va Por México, a invitación de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Moreira Valdez invitó a Dante Delgado a discutir sobre la inseguridad en Jalisco o Nuevo León.

«Se te ha ofrecido sumarte a una gran coalición opositora, y no lo has querido hacer, porque prefieres tener un barquito a construir por el país. A ver si después nos echamos una cheve y hablamos de seguridad, y de por qué MC no ha realizado una autocrítica de lo que está pasando en los estados que gobierna, donde hay una gran inseguridad, donde el narco se pasea por las calles», dijo.

