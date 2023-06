Ricardo Monreal confirma que renunciará la próxima semana

• El líder morenista aseguró que renunciará porque cree en el proceso y no quiere ser un factor de división al interior del partido

México.- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, confirmó que será la próxima semana cuando renuncie a sus cargos públicos para meterse de lleno a la carrera presidencial por Morena.

“Yo ya la próxima semana voy a tomar esta decisión, ya la voy a tomar, justo ahorita lo estoy anunciando, pero la semana que entra la cristalizo, pero es una señal de que vamos en serio de que no es una negociación política, de que creo en la autenticidad del presidente, y de que creo en que la libertad de los militantes puede dar las sorpresas, es decir, tomo esta decisión porque sí creo en el proceso y porque decidí no ser un factor de división, no ser un factor disruptor, sino más bien convertirme en un instrumento de conciliación, de respaldo, de apoyo al movimiento que fundamos”, aseveró.

Reveló que durante la reunión del lunes pasado con el presidente López Obrador se habló sobre el tema de las renuncias.

“Sí, ese día, el lunes por la noche, fue una reunión amena incluso diría que alegre por la actitud festiva provocada por el triunfo del Estado de México. Llegó de muy buen humor el presidente y todos los que estábamos ahí y uno de los temas que se consensuaron ahí fue el de la renuncias, que deberíamos, quienes aspirábamos a ser sucesores del presidente, retirarnos de nuestros cargos inmediatamente después de que el Consejo Nacional determinara las reglas que deberíamos asumir en los próximos meses, era el consenso, por eso el día de ayer que el canciller Marcelo Ebrard señala que presentará su renuncia el lunes, ya era un consenso, de hacerlo todos, pero solo esperábamos que la autoridad máxima del partido discutiera, deliberara y aprobara en sus términos estas licencias junto con el calendario, las encuestas, y todo esto que se ha comentado en los medios ayer y hoy”, dijo.

Detalló que se trató de una reunión en la que se acordó que los cuatro serían quienes se lanzarían a la campaña y que se realizó en un ambiente de camaradería.

“Fue una plática muy relajada sin protocolo y sin ninguna actitud estereotipada sino más bien de camaradería, de amistad, de compañeros del movimiento, pero sí se acordó allí, se consensó, y nadie puso resistencia, yo diría que el presidente estaba sentado y a un lado estaba Adán Augusto y luego yo y luego del otro lado estaba Claudia Sheinbaum y luego Marcelo y los cuatro estuvimos asintiendo que era correcta la posición, no hubo ninguna actitud de reclamo, ni de diferencia, ni tampoco de desacuerdo, o desencuentro, era un buen ambiente el que se llevaba a cabo en esos momentos” detalló.

Sobre qué pasará con su puesto en el Senado a su salida aseguró que será decisión de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

“Es una buena pregunta que hasta ahora nadie me la ha hecho, con la vorágine del proceso interno, pero en efecto es un proceso complejo y la verdad es que a mí me ha ido bien porque los coordinadores de los grupos parlamentarios han sido muy sensatos y he tenido acuerdos con ellos, en muchas materias, así es que no he batallado, salvo dos episodios este último de la toma de la tribuna por la falta de nombramientos en el Inai y otro más cuando nombramos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de casi mil 200 actos legislativos, solo dos hemos tenido desencuentros y yo les agradezco a todos los partidos, a los grupos parlamentarios, que hayamos caminado, en su mayoría, por consenso casi el 80 por ciento de leyes han salido por consenso pero también en mi grupo se han portado demasiado bien, a pesar de que hay diferencias internas, pero en lo fundamental estamos unidos”, aseguró.

Indicó que el procedimiento de su salida se dará a su renuncia a tres cargos.

“¿Cuál es el procedimiento? el procedimiento es que yo voy a renunciar a los dos cargos, es el único caso, yo tengo que renunciar a ser presidente de la Junta de Coordinación Política y tengo que renunciar a ser senador, pedir licencia como senador, renunciar como presidente de la Junta y pedir licencia como senador. Como senador propietario tengo un suplente, que es Alejandro Rojas, él entrará como suplente una vez que yo pida licencia y en el cargo de presidente de la Junta, o líder, que son distintos cargos, uno como coordinador del Grupo Parlamentario y otro como presidente de la Junta son dos cargos. O sea, voy a dejar tres cargos: líder de la Cámara, presidente de la Junta y senador coordinador, si así se quiere llamar, de la mayoría. Como líder de la mayoría, eso lo decide el grupo parlamentario y como presidente de la Junta lo decide también el grupo mayoritario porque hay que recordar que para acceder a ser presidente de la Junta tienes que tener cuando menos el 25 por ciento de los asientos y en el caso del senado ningún partido tiene el 25 por ciento de los asientos, no es lo mismo que en la Cámara de Diputados que se rotan entre los tres partidos de mayor número, año con año, la Presidencia y la Junta. En el caso del senado es un requisito sine qua non que tengas el 25 por ciento de asientos, es decir 32 senadores, y si no tienes esos 32 que en el caso nuestro ningún grupo, lo conserva la mayoría, por eso es que yo siempre he sido casi los cinco años presidente de la Junta” explicó.

Cuestionado sobre si aspira a dirigir la Ciudad de México, señaló que sería un honor pero ahora está de lleno en la elección presidencial.

“Sí, pero no estoy pensando en eso ahorita, para mí es un honor, yo vivo aquí, tengo muchos años viviendo, y esta ciudad, que la he querido mucho, pero yo estoy tranquilo ahora y estoy de lleno en la elección presidencial, estoy en mucha paz y en mucha serenidad y mucha gente también, pero reconociendo que lo que está pasando en el país, como algunos actos de violencia, algunos desencuentros, la polarización o la crispación, todo eso pero tampoco se gana nada con mezclarte en el ambiente de división, o de crispación, o de encono, yo no creo eso, en cambio sí creo que el país es tan grande que puede lograrse una reconciliación mexicana y que podemos lograr alcanzar niveles de desarrollo nunca vistos si estamos todos juntos y unidos en lo fundamental”, puntualizó.

