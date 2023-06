Inicia proceso de selección de candidato de la 4T: AMLO

– Ya inició este proceso. A eso se debe la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren a ser candidatos pues también presenten sus renuncias, expresó –

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este miércoles que el proceso de selección de candidatos para Morena ya inició, con la renuncia del canciller Marcelo Ebrard.

“Ya inició este proceso. A eso se debe la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren a ser candidatos pues también presenten sus renuncias”, expresó.

En ese mismo tema, López Obrador continuó informando que la renuncia de Ebrard se prevé para el próximo lunes, “tengo tiempo para pensarlo, para sustituirlo. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto. Porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado. La imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor, estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición”.

Posteriormente aludió al bloque conservador y la ilegal campaña que realizaron algunos de sus integrantes el domingo pasado, en medio de la jornada electoral a pesar de que circular encuestas era ilegal.

Volvió a recomendarles a la oposición acercarse al pueblo y abandonar su clasismo, racismo. Asimismo, destacó la importancia que ha tenido para su movimiento, el método de las encuestas porque le ha permitido gobernar ya a 22 estados y uno más de un partido de la coalición, el Partido Verde, «de acuerdo al estatuto en Morena, está contemplado que se hagan encuestas. Es probable que ese sea el método de elección, ayer lo mencionó Ebrard. Y prácticamente todos los que aspiran, no he escuchado a nadie que se oponga. Es un método que ha probado su eficacia. La mayoría de los gobernadores han sometido al método de encuestas. Ahí están los resultados, 23 gubernaturas de 32», concluyó.