Detienen a ‘Layín’, el exalcalde que confesó haber robado “poquito”

México.- Fue detenido en Nayarit el exalcalde de San Blas, Hilario “N”, mejor conocido como Layín. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit detalló en un comunicado que el exfuncionario fue detenido en en calles del fraccionamiento Cordoncillos del municipio de Xalisco.

Layín es señalado por su presunta participación en el hecho delictuoso de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la Policía Estatal.

La autoridad de Nayarit apuntó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Esta no es la primera vez que el excalcalde se encuentra involucrado en un escándalo. En noviembre de 2022, fue condenado a 2 años de cárcel por el delito de ejercicio indebido de funciones, sin embargo, los jueces ordenaron que pagaron una multa que le permitió pisar la prisión.

En el año 2014, el exalcalde de San Blas confesó robar, “pero poquito” cuando estuvo a cago de la Presidencia Municipal.

“Me han criticado mucho que a mí me gusta mucho el dinero, ¿a quién no le gusta? ¿Qué le robé a la Presidencia? Sí le robé, poquito, nomás una rasuradita, porque está bien pobre. Pero lo que con esta mano me robaba, con ésta se lo daba dinero a los pobres, compañeros”.

