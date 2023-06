Arrancan clínicas deportivas del Torneo ZOÉ Water en Chiapas

• La primera clínica será impartida en Tapachula por los entrenadores y ex jugadores profesionales, Gabriel “Místico” Pereyra y Miguel Casanova

A partir de este jueves, el Torneo ZOÉ Water iniciará con las clínicas deportivas, las cuales van dirigidas a jugadores y entrenadores con el propósito de compartir metodologías vanguardistas, impulsar el desarrollo de jugadores, la capacitación y preparación de directores técnicos.

Las clínicas del Torneo ZOÉ Water, certamen que se realiza en coordinación con el club Cafetaleros de Chiapas, arrancarán este jueves a las 16:00 horas en el municipio de Tapachula con la participación de los entrenadores y ex jugadores profesionales Miguel Casanova y Gabriel “Místico” Pereyra, quien en 2019 dirigió al club chiapaneco.

Para esta primera clínica el Torneo ZOÉ Water tendrá como sede la Escuela Normal de Educación Física (ENLEF), ubicada en carretera a Puerto Madero Km. 4.5, colonia Los Naranjos, en Tapachula.

Las clínicas son totalmente gratuitas, esto gracias a la empresa ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas quienes se han unido con el objetivo de fomentar el deporte y la captación de talentos en la entidad, tal como lo ha hecho el club dese hace más de ocho años, logrando que sea considerado el equipo con más arraigo en los últimos años en el estado con reconocimiento nacional en el futbol soccer profesional.

Cabe recordar que en 2018 Cafetaleros de Chiapas se coronó campeón en la Final de Ascenso 2017-2018 al derrotar a Alebrijes de Oaxaca, convirtiéndose en el único equipo chiapaneco que ha logrado ser campeón en el futbol profesional.

BOCHIL, NUEVA SEDE DEL TORNEO ZOÉ WATER

Gracias a la excelente convocatoria que ha tenido el Torneo ZOÉ Water se abrirá Bochil como nueva sede del certamen estatal, por lo que ahora serán nueve regiones en las que tendrá presencia la competencia.

Las sedes del Torneo ZOÉ Water son Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motozintla. Las categorías del torneo son sub 14, sub 16 y sub 18 en la rama varonil y sub 14 y libre en la femenil.

La convocatoria para el Torneo ZOÉ Water sigue abierta, por lo que todos los interesados pueden comunicarse al número 961 668 60 58, o bien con los coordinadores de las ocho zonas en las que tendrá presencia el torneo.

Gracias al apoyo de ZOÉ Water la justa estatal es totalmente gratuita, los equipos contarán con el apoyo del pago de arbitraje; además, que aquellos que sean los campeones de las ocho zonas jugarán las finales en el estadio “Víctor Manuel Reyna”.