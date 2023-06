“La gente está apanicada”, revela el padre ‘Pato’ Ávila 

• El sacerdote de la Compañía de Jesús se dijo preocupado “por lo que viene más adelante” en Chihuahua por el incremento de la violencia del crimen organizado

México.- El sacerdote Javier Ávila, miembro de la Compañía de Jesús en la Zona de la Tarahumara, arremetió contra el “descaro” del crimen organizado por el ataque de por lo menos 700 disparos contra una capilla y la decapitación de un hombre, en el municipio de Guachochi, Chihuahua.

El padre ‘Pato’ Ávila confesó que tras el tiroteo “la gente está apanicada” y se dijo preocupado “por lo que viene más adelante”.

“Qué chistoso, cómo de veras, cada que vienen elecciones esto se incrementa más”, advirtió.

Lamentó que anteriormente los delincuentes respetaban al pueblo para matarse “casi en lo oscurito”, pero que ahora ya salen armados a la calle sin importarles nada ni nadie.

Esto hace años que está, pero antes se respetaba mutuamente a las personas, se respetaban los lugares sagrados, y la novedad ahora es que ya se metieron a profanaciones.

“Ya no hay lugares prohibidos, en todas partes está el crimen organizado”, criticó.

El sacerdote Javier Ávila sentenció que sin importar el interés y mensaje del crimen organizado para rafaguear una capilla y arrojar un cuerpo decapitado frente a una iglesia, la Compañía de Jesús continuará con su labor en la Zona de la Tarahumara.

El mensaje que nos den nosotros aquí seguimos y seguiremos, más que nunca, porque el pueblo necesita mucha solidaridad y acompañamiento que no tiene de las autoridades.

“De aquí no nos van a sacar, de aquí no nos van a hacer dar pasos atrás, porque todos vamos hacia adelante”, sostuvo.

Recordó que él lleva casi 49 años en la Zona de la Tarahumara y seguirá “hasta que el Señor diga: ya vénganse pa’ arriba”.

“Y estoy feliz, nunca me arrepiento de estar aquí ni tampoco he llegado, en algún momento, a decir ‘ah caray, esto se está poniendo difícil, a lo mejor puedo hacer algo más en otra parte’. ¡Para nada!, este es mi lugar, aquí me tiene el señor Jesús y aquí me tiene el pueblo, aquí voy a seguir”, sentenció.

