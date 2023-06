ZOÉ Water busca talento en Chiapas con torneo estatal

· El Torneo ZOÉ Water se realizará de forma simultánea en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motozintla.

· Gracias a la coordinación entre Cafetaleros de Chiapas y ZOÉ Water el certamen estatal será totalmente gratuito.

¡Se busca talento en Chiapas! ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas realizaron la presentación oficial del Torneo ZOÉ Water, el cual iniciará el próximo sábado 17 de junio, y que servirá para detectar e impulsar el surgimiento de nuevos talentos que podrán ser parte de las fuerzas básicas del club de futbol soccer con más identidad en el estado.

La presentación del certamen estatal organizado por ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas fue encabezada por el director del Torneo, Leonardo Casanova, quien estuvo acompañado del coordinador de las visorías y clínicas de la competencia, Miguel Ángel Casanova, y de los ex jugadores profesionales Franco Arizala y Felix Araujo.

Leonardo Casanova informó que el Torneo ZOÉ Water será el más grande de la historia de Chiapas, pues se realizará de manera simultanea en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motozintla.

“Gracias al apoyo de ZOÉ Water, el club Cafetaleros podrá seguir promoviendo la práctica del futbol, una de las prioridades es buscar en el talento porque el club cree en el potencial de los jugadores chiapanecos. Estamos muy agradecidos con ZOÉ Water, sin su respaldo esto no sería posible”, dijo.

Comentó que el Torneo ZOÉ Water contempla las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 en la rama varonil y sub 14 y libre en la femenil. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse con los ocho coordinadores de cada zona, o bien al número 961 668 60 58, al correo mariana.solís@cafetalerosdechiapas.com.mx, o a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_YjXwGVaXC5fV6Rl_sPEH4ypsHjeEtQ8p2xJFoAQXY8Hrgg/viewform?usp=sf_link.

“El principal objetivo es encontrar a nuevos talentos, promover el futbol soccer en las y los jóvenes, por eso ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas decidieron que no habrá un cobro de inscripción, ni de arbitraje; además, que aquellos que sean los campeones de las zonas jugarán las finales en el estadio “Víctor Manuel Reyna”, y el traslado a Tuxtla Gutiérrez también correrá a cargo de los organizadores”, mencionó Leonardo Casanova.

A la par del Torneo ZOÉ Water también se realizarán clínicas para entrenadores, jugadores y padres de familia, mismas que serán impartidas por entrenadores y ex jugadores del futbol profesional, las cuales al igual que el certamen estatal son totalmente gratuitas.

Al respecto, Miguel Casanova, el coordinador de las clínicas adelantó que la primera se llevará a cabo este jueves 8 de junio en el municipio de Tapachula, la cual impartirá Gabriel “Místico” Pereyra.

“Queremos llegar a muchos lugares de Chiapas, no solo a las sedes del Torneo ZOÉ Water, porque sabemos que en todos los rincones del estado hay talento. Vamos a trabajar en estas clínicas y visorías con ex compañeros jugadores profesionales y entrenadores que están muy contentos de compartir sus experiencias”, señaló Miguel Casanova.

Por otra parte, Leonardo Casanova, también dio a conocer que Cafetaleros de Chiapas tendrá para la próxima temporada participación en la Tercera División Profesional, por lo que del Torneo ZOÉ Water pueden salir los nuevos talentos que representarán al equipo en esta nueva división.