En la elección del Edomex, “no todo mundo jaló como tenía que jalar”: Marko Cortés

• Marko Cortés, dirigente del PAN, dejó en claro que en el Estado de México “no hubo el activismo” que se hubiera pensado de mucho personajes

México.- Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), dejó en claro que en la elección del domingo 4 de junio en el Estado de México, en donde Morena obtuvo el triunfo con Delfina Gómez, hubo personajes “que no hicieron la chamba que debían de hacer” en favor de la alianza Va por México.

Cortés Mendoza aseveró que cuando todos los actores de la alianza Va por México trabajan y hacen cada quien su trabajo, se refleja en un resultado electoral como ocurrió en el estado de Coahuila, donde se registró un triunfo contundente.

“Te diría que de este proceso, guardadas las proporciones, de dos estados en disputa electoral ganamos uno y se perdió otro. Ds estados que por cierto el PAN nunca ha gobernado, pero íbamos en coalición. En uno de ellos logramos un triunfo muy contundente, más de 2 a 1, y ganar todos los distritos locales. Esto demuestra que cuando todo mundo hace lo que tiene que hacer, y jalamos parejo, se logra un resultado positivo”, expuso.

“Está muy claro que no todo mundo jaló como tenía que jalar, y aquí excluyo a la candidata que la vi muy comprometida, excluyo a los partidos que cubrimos las casillas y que hicimos el trabajo y pues hay quienes no hicieron la chamba que tenían que hacer. Yo te diría que no hubo el activismo que nosotros hubiéramos pensado en mucho personajes”, indicó.

“Te pongo el ejemplo: en un día domingo era muy importante que el gobernador del Estado saliera y le levantara la mano y apoyara a la candidata públicamente. Son cosas que normalmente ocurren, no es desviar recursos públicos, no es violentar la Constitución, no es en horarios, pero es verse contundencia para que no se siga diciendo que se entregó el estado”, puntualizó Marko Cortés.

La candidata del gobernante Morena, Delfina Gómez, se hizo con el Estado de México, el más poblado del país y que había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de 90 años de forma ininterrumpida, mientras que la alianza opositora, con Manolo Jiménez al frente, revalidó el norteño estado de Coahuila.

Alejandra del Moral, fue la candidata por la coalición “Va por el Estado de México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NA), quien intentó una difícil remontada ante Delfina Gómez, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y quien siempre fue adelante en la encuestas.

Marko Cortés dejó en claro que la oposición sí tiene prisa en el método para elegir el candidato presidencial para el 2024, sin embargo, explicó que se debe salir con el mayor consenso posible para convencer a la sociedad.

Por supuesto (que hay prisa), pero tenemos que salir muy unidos, muy consensado, estamos hablando entre los partidos, con la sociedad que es muy diversa en 32 estados, porque requerimos un procesos que sea participativo, que involucre a la sociedad, que genere legitimidad”, indicó.

“En esta decisión de este proceso más vale ir a paso seguro que de manera acelerada. Tenemos prisa pero también sabemos con que contamos, y parte del proyecto que impulsaremos es que salga muy bien procesado y con e mayor consenso posible”, puntualizó”, manifestó.

“Ahorita si le pones candidato a López Obrador lo va a despedazar, lo va a perseguir, lo va a acusar, lo va a señalar de todo. Estamos compitiendo contra un dictador que persigue a cualquiera que se le opone, y lo va a hacer violentando la Constitución y la ley”, agregó.

La coalición opositora “Va por México”, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), puso la mira en los comicios presidenciales de 2024.

Tan es así que adelantaron que el próximo 26 de junio presentarán el método con el que nombrarán a su candidato presidencial, procedimiento en el que aseguraron que participará la ciudadanía.

“El 26 de junio daremos a conocer el método incluyente, participativo y representativo que nos permita impulsar una candidatura de todos y que tenga el respaldo de los ciudadanos”, manifestó Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

Con información de SUN

Foto: Especial