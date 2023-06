Celebra AMLO jornada electoral en Edomex y Coahuila

– El presidente de la república resaltó que los comicios se dieron sin mayores problemas y aprovechó para felicitar a los ciudadanos de ambas entidades y a los candidatos ganadores –

Desde la acostumbrada conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jornada electoral del domingo en el Estado de México y Coahuila se diera sin mayores problemas y felicitó a los ciudadanos de ambas entidades y a los candidatos ganadores.

En ese marco, reconoció el triunfo de la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, y del priista Manolo Jiménez en Coahuila, al igual que el hecho que los aspirantes derrotados hayan reconocido la victoria de sus adversarios.

“Me dio mucho gusto de ayer, la verdad, lo celebro y voy a hablar con los que triunfaron, en su momento voy a hablar con ellos, para lo mismo, decirles que va contar con todo nuestro apoyo, porque es nuestra obligación hacerlo. Y sí, estuvo bien la elección”, apuntó esta mañana.

“No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas poselectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en el caso, en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvieron más votos”.

El jefe del Ejecutivo acotó que una cosa es partido y otra, gobierno, y este último concepto es representación para todo el pueblo, incluidos los que no votaron por quienes triunfan. “Tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sean, es nuestra responsabilidad”.

Reflexionó a cerca de la composición política en las 32 entidades del país. Así, dijo que hay cinco partidos gobernando: Con el triunfo de Delfina Gómez, Morena tiene 22 estados; el Partido Verde, uno; Movimiento Ciudadano y el PRI, dos cada uno; y el PAN, cinco.

“Y así está, pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó par estar aquí, tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos, porque, repito, no tiene que haber distinciones, nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores, sobre todo la gente, que si estaba en un partido no llegaban programas, a ellos no los tomaban en cuenta, eso ya se terminó.

Justo a un año que se celebre la elección presidencial de 2024, el mandatario consideró que lo importante es consolidar la democracia, no sólo como sistema político, sino como forma de vida.

Por ello, llamó a establecer en el país el hábito democrático, para lo cual se necesita desterrar prácticas antidemocráticas como la calumnia en los medios, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos, la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, acarreo, falsificación de actas, el relleno de las urnas, el que votaban los muertos, el dedazo, el tapado, la imposición.

“Barrer con todo eso, acabar con todo eso. Y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos, no es que yo voy a poner al candidato de Morena. No, no va a haber dedazo, va a ser la gente, van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana. ‘No (dicen) a la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza’, o ‘estamos esperando una señal’. Te vas a quedar esperando primo hermano”, concluyó.