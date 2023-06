Blur, The Cure, Pulp y Arcade Fire a la cabeza del Corona Capital

México.- Este lunes se dio a conocer el cartel de la edición 2023 del Corona Capital y en este destacan los nombres de Blur, Arcade Fire, The Cure, Pulp, Alanis Morrissette, The Black Keys, The Chemical Brothers, Thirty Seconds To Mars y más.

Este año las fechas de esta edición serán 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta será su segunda edición de tres días y para presentar el cartel la misma curva fue el escenario para presentar a cada talento.

En presencia de la prensa y algunos invitados conforme caían los nombres se escuchaba la emoción, pues este año el festival prometió sorprender y sorprendió.

Destaca la primera vez de Fever Ray en el festival, quien en días pasados había publicado que no podría visitar Latinoamérica por costos.

Otros de los nombres que destacan son: Feist, Noel Gallagher’s High Flying Borda, Kim Petras, Jungle, Kasabian y Rebecca Black.

La preventa será este 9 de junio y la venta general el 10 del mismo mes.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas