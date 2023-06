Acumula el Inai cinco mil 288 asuntos sin resolver

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) tiene 5 mil 288 asuntos sin resolver, debido a la falta de nombramiento de tres comisionados, lo que tiene al organismo en una parálisis por falta de quórum legal para sesionar.

Durante una sesión extraordinaria, ordenada por un juez y en medio de problemas técnicos para su transmisión en vivo, la comisionada Julieta del Río urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver la controversia constitucional para definir si puede sesionar con solo cuatro comisionados.

“Estamos impedidos para resolver, con corte al pasado viernes, un total de 5 mil 288 medios de impugnación relacionados principalmente con el acceso a la información y datos personales; de esos, 3 mil 677 fueron ingresados a partir del 1 de abril, cuando nos vimos impedidos para sesionar”, aseveró.

Abundó que los recursos de revisión representan a personas a las que las instituciones no les respondieron solicitudes de información; sin embargo, aunque Inai no puede resolverlos, este organismo, dijo, “no está desaparecido, no está detenido; hemos estado al pendiente de las convocatorias del Senado de la República, es la tercera ocasión que se convoca y no pasa nada”.

Aseveró que “en el Inai hacemos caso a los jueces y sesionamos de manera extraordinaria, sirva el escenario para hacer un llamado al Senado, pero también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que tienen en su poder, nosotros vamos a seguir sesionado de manera extraordinaria siempre que llegue una resolución de un juez”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas