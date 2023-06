Morena afirma triunfo en Estado de México

• Morena aseguró que Delfina Gómez ganó las elecciones y se convertirá en la primera gobernadora mujer del Edomex

México.- Morena aseguró que su coalición junto al PT y el PVEM ganó en el Estado de México.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró tener “datos suficientes” para asegurar que Delfina Gómez será la próxima gobernadora de la entidad.

“Hemos ganado la joya de la corona. Hemos ganado el Estado de México, más de 54 millones de mexicanos y mexicanas se han unido a ser gobernadas bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y sumado a lo que se ganó en 2018 y 2019 tenemos ya 23 entidades gobernadas bajo los principios de nuestro movimiento, más de 91 millones de mexicanos y mexicanas”, dijo.

Por su parte, Delfina Gómez dijo recibir con orgullo y responsabilidad la tarea de gobernar el Estado de México.

“Amenacé con regresar a los 125 municipios y vamos de nuevo, vamos a regresar porque lo que se dice se cumple”, sentenció.

Aseguró que implementará una nueva forma de gobernar en favor de “todos”, en el que se erradiquen la violencia y corrupción, e impulse la economía.

“Nos fue requetebién y vendrán tiempos mejores para los mexiquenses.”

Pese al fin de la jornada electoral Delfina Gómez pidió a la militancia morenista no descuidar las urnas para evitar algún fraude.

Con información de SUN

Foto: Especial