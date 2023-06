CHIAPAS UN POLVORÍN

Fernando Hinterholzer Diestel

El sureño Estado de Chiapas, siempre se había caracterizado por ser una entidad tranquila hasta la rebelión zapatista de enero de 1994. En enero de 1994, Chiapas atrajo la atención de la opinión pública nacional e internacional tras el levantamiento armado del EZLN, un grupo subversivo integrado en su mayoría por indígenas tzeltales y encabezado por Sebastián Guillén Vicente, autodenominado subcomandante Marcos. Hoy las cosas han cambiado en Chiapas, pero vuelve a estar en la mira del mundo, ya no por otra declaración de guerra al Ejército mexicano, sino por la violencia desatada por cárteles del narcotráfico y las bandas locales.

Después de la pacificación en los años finales del gobierno zedillista continúo su camino lento para salir del cabuz del subdesarrollo, pero lamentables gobiernos emanados del Priato impidieron el despegue requerido. Pero siguió siendo tranquilo, gracias a los acuerdos no escritos de los grupos criminales que controlaban la entrada de la droga, las armas, los migrantes y todo lo que se tuvieran que traer de centro y Sudamérica a nuestro país. Ese era el secreto, por “ser la puerta de entrada al país”, había que mantener la puerta” en paz y sin contra tiempos para el “negocio”. Hoy en día, las cosas cambiaron diametralmente, y las disputas entre los grupos del crimen organizado, tienen a Chiapas y su zona fronteriza en un polvorín. Lo que es nuevo, es que desde el año 2019, el crimen organizado haya tenido un crecimiento exponencial, y se apoderaran de varias organizaciones sociales y políticas que actuaban hacía ya varios años en el estado, principalmente en la Sierra Madre, que hayan llegado nuevos grupos que hasta ese momento no operaban en la ruta del crimen organizado y que buena parte de ello se haya logrado apropiándose del tráfico de personas, y de las rutas de los migrantes.

Para hablar más llanamente, claros, los territorios que estuvieron en manos de la guerrilla zapatista, están hoy, en manos del crimen organizado. Siguen existiendo, por supuesto, “caracoles zapatistas” en la región, pero algunas de sus estructuras de base se han visto vinculadas con alguno de los grupos criminales que operan en la zona fronteriza con Guatemala. Lo que está sucediendo, en la región de Frontera Comalapa es la mejor prueba de ello: nos encontramos con un enfrentamiento abierto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, oculto entre una lucha de organizaciones sociales que alguna vez fueron zapatistas, y enfrentadas entre sí.

Como hemos visto en las redes sociales y versiones extraoficiales, la disputa territorial ya ha dejado, cerca de 50 muertos, y cientos de familias que están saliendo de la región, aparecen cuerpos desmembrados en los pueblos, y líderes locales secuestrados y desaparecidos. Lo inaudito de todo esto, que insisto está ampliamente registrado en redes con imágenes y videos, no haya habido una sola respuesta de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal. De hechos son la gente, que huye de sus comunidades, los que están denunciando lo que sucede. Desde hace más de 8 meses los enfrentamientos son una constante en toda esa faja fronteriza, la más alejada del estado, entre distintos grupos, pero que finalmente son extensiones casi siempre de tres de los seis grupos criminales que operan en la zona, algunos con presencia histórica, otros mucho más reciente. Siempre había estado bajo control del Cártel de Sinaloa y particularmente de grupos locales que trabajaban con los sicarios sinaloenses.

Ciertamente que con la llegada de la 4T al poder, casualmente se instalaron en la zona de los Altos y la región fronteriza de Comalapa, tanto grupos de Jalisco como de Sinaloa, quienes absorbieron a grupos menores y eliminaron a sus rivales. Allí subsisten también otros grupos derivados del cartel del Golfo y de los Zetas. “Fundaron nuevas organizaciones”, a la par que fueron introduciéndose, armando grupos con bases sociales y políticas, incluyendo a aquellos dentro del propio zapatismo (una de las razones, no la única de las divisiones que tiene ese movimiento en la actualidad) y de otras fuerzas políticas. Lo cierto es que no tenemos control de nuestra frontera sur y las políticas de puertas abiertas que se plantearon al principio de esta administración, detonaron esta problemática. Luego vino el tema migratorio, pero el fenómeno ya estaba en marcha y, como ocurrió hace 30 años, antes del estallido zapatista del primero de enero de 1994, nadie quiere mostrarlo en su verdadera dimensión, para no alterar una situación socialmente explosiva con la sucesión presidencial y estatal. Hace casi 3 décadas, el tema se convirtió en una crisis nacional, pero no estaba movida por la criminalidad, sino por una insurgencia armada, legítima o no, con fines políticos e ideológicos. Ahora, lo que tenemos son grupos criminales con los que el Estado no puede negociar ni ser condescendiente.

Para disminuir la violencia criminal en la zona fronteriza de Chiapas, se pueden recomendar varias acciones y estrategias: Mayor presencia policial: Es importante aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en la zona para garantizar la seguridad de la población y prevenir la comisión de delitos. Esto puede incluir la asignación de más agentes de policía y la implementación de patrullajes constantes; Colaboración entre agencias de seguridad: Es fundamental promover la coordinación y colaboración entre las diferentes agencias de seguridad, como la policía estatal, federal y las fuerzas armadas. Compartir información y trabajar en conjunto puede mejorar la efectividad en la prevención y combate al crimen. Inteligencia y tecnología: Utilizar tecnologías avanzadas y sistemas de inteligencia para recopilar y analizar información sobre las actividades criminales en la zona. Esto puede ayudar a identificar patrones delictivos, localizar puntos críticos y tomar medidas preventivas adecuadas. Programas de prevención del delito: Implementar programas y proyectos que se enfoquen en prevenir la delincuencia desde sus raíces, especialmente entre los jóvenes. Esto puede incluir programas de educación, capacitación laboral, actividades deportivas y culturales, que brinden alternativas atractivas y oportunidades a la población en riesgo. Fomento de la participación comunitaria: Promover la participación activa de la comunidad en la prevención del delito. Establecer comités de seguridad ciudadana, promover la colaboración entre vecinos y fomentar la denuncia de actividades sospechosas puede fortalecer la seguridad local y disuadir a los delincuentes. Combate al tráfico de drogas y armas: Realizar operativos focalizados en el combate al tráfico ilegal de drogas y armas en la zona fronteriza. Esto puede requerir la cooperación con agencias de seguridad de países vecinos y el fortalecimiento de los controles aduaneros. Programas de reinserción social: Implementar programas de reinserción social efectivos para aquellos individuos que hayan cometido delitos y deseen reintegrarse a la sociedad. Estos programas deben brindar oportunidades de educación, capacitación laboral y apoyo psicosocial para reducir la reincidencia delictiva. Es importante destacar que estas recomendaciones deben ser adaptadas y complementadas de acuerdo con las necesidades específicas de la zona fronteriza de Chiapas, tomando en cuenta factores sociales, culturales y económicos para lograr un enfoque integral en la lucha contra la violencia criminal. ES CUANTO

ADENDDUM: Chiapas es un polvorín a punto de estallar, todo debido a una violencia engendrada por la combinación de conflictos antiguos y disputas ligadas a la tierra, el comercio y los narco negocios. Aún con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, por todo el estado se multiplican paramilitares, sicarios, grupos de autodefensa en varios municipios. No es exageración, el polvorín chiapaneco puede estallar en cualquier momento, mientras Rutilio y AMLO, miran para otro lado.