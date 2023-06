Roberto Albores presenta renuncia ‘irrevocable’ al PRI

– El político comiteco sostuvo que “es necesario encabezar las causas sociales y acreditar, en los hechos, voluntad y determinación. Debemos desterrar la simulación y el engaño” –

San Cristóbal de Las Casas.- El ex senador y ex candidato a la gubernatura del estado, Roberto Albores Gleason, informó que renunció “irrevocablemente” al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Les comparto que hoy tomo una decisión trascendental: renuncio a mi militancia en el PRI. Los retos actuales requieren innovación y una nueva forma de hacer política, lejos de lo tradicional”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Mantengo firme mi compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar de Chiapas y de México. En todo este recorrido y en el camino por venir, quiero expresar mi más profunda gratitud a las y los chiapanecos que hemos caminado lado a lado. Creo que juntos podemos forjar un futuro próspero y justo para Chiapas”, agregó.

Luego, en una carta dirigida al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el también hijo del ex gobernador interino de Chiapas (1998-2000), Roberto Albores Guillén, manifestó que “mi compromiso se mantiene firme con los sueños y aspiraciones de la gente de Chiapas. Precisamente por ello, reconozco que las prácticas políticas tradicionales están cada vez más desalineadas con las expectativas y necesidades reales de la ciudadanía, sedienta de un cambio significativo en su realidad”.

El político originario de Comitán sostuvo que “es necesario encabezar las causas sociales y acreditar, en los hechos, voluntad y determinación. Debemos desterrar la simulación y el engaño”.

Destacó que “hoy, algunas organizaciones políticas tradicionales que prometen cambio no practican la democracia, no trabajan con la gente ni con liderazgos genuinos comprometidos con impulsar una transformación. No buscan ganar, sino ‘administrar’ sus derrotas. Carecen de un proyecto de país consistente y lo que pregonan en la mañana lo rechazan en la noche, sin ninguna congruencia ideológica”.

Abundó: “Tengo muy presente la campaña de 2018 a la gubernatura que tocó el corazón de la gente y aun ante las circunstancias políticas que rompieron la alianza a mitad del camino, nos mantuvimos de pie siendo una opción para Chiapas. Incluso recuerdo, Alejandro, que en 2019 el priísmo chiapaneco fue uno de los primeros cuatro en respaldarte, sin ningún regateo, en tu aspiración de liderar el PRI a nivel nacional, mientras la mayoría contemplaba a otro aspirante. Chiapas fue, además, uno de los estados que más votos te brindó para alcanzar esa meta”.

Albores Gleason expresó que “en todo este recorrido y en el camino por venir quiero expresar mi más sincera gratitud a los electores independientes y simpatizantes del (Partido) Verde y del PRI. Su pasión y entrega me hicieron diputado federal, senador de la República y candidato a gobernador de nuestro estado, junto con Nueva Alianza, Chiapas Unido y Mover a Chiapas”. (Fuente: La Jornada. Foto: El Universal)