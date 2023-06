Mujer busca en Mérida a su hija secuestrada por su ex

– El pasado 24 de mayo, el padre de la niña se presentó en su escuela primaria argumentando que la llevaría a una consulta médica. Según relata Sandra, al llegar a la escuela, le informaron que su hija no se encontraba allí, que su padre se la había llevado –

La desaparición de Andrea Quiñones Jiménez, una niña de siete años de edad, ha movilizado a las autoridades en Chiapas, quienes han activado la Alerta Ámber con el objetivo de localizarla lo más pronto posible. La menor desapareció el pasado 24 de abril y se sospecha que se encuentra con su padre.

En el boletín de búsqueda emitido, se proporcionan detalles físicos de la niña para facilitar su identificación. Andrea tiene cabello largo castaño claro, ojos color café oscuro y mide aproximadamente 1.16 metros de altura, con un peso de alrededor de 24 kilos. Nació el 15 de enero de 2016.

Las autoridades policiales han puesto a disposición de la ciudadanía números telefónicos para reportar cualquier información relevante sobre el paradero de la menor. En Chiapas, se pueden comunicar al 800 220 2011, mientras que en el resto de México se ha habilitado el número 55 5346 2516. También se proporciona un contacto de WhatsApp: 961 655 0324.

Detrás de esta Alerta Ámber se encuentra una historia desgarradora. Después de ocho años de vivir en un entorno marcado por distintos tipos de violencia, Sandra Jiménez Martínez, madre de Andrea, decidió separarse del padre de su hija hace seis meses.

Desde entonces, Sandra ha enfrentado un largo y agotador proceso legal en los Juzgados de lo Familiar de Chiapas para obtener la custodia de su hija. Finalmente, el 3 de abril pasado, logró obtener la guardia y custodia de Andrea.

Sin embargo, tras la resolución del juez, el agresor no aceptó la decisión y comenzó a amenazar a Sandra con llevarse a su hija para que ella no pudiera verla nunca más. Lamentablemente, el hombre cumplió su amenaza el 24 de mayo. Ese día, se presentó en la escuela primaria Camino a Casa de Comitán, argumentando que llevaría a Andrea a una consulta médica. Según relata Sandra, al llegar a la escuela, le informaron que su hija no se encontraba allí, que su padre se la había llevado.

