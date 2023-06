Ha costado romper la inercia de homicidios: AMLO 

– El presidente dijo que le dejaron un país en “decadencia, ni siquiera era una crisis”. Aseveró que fue en los sexenios de Calderón y Peña cuando creció el crimen organizado –

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha costado mucho trabajo romper la inercia creciente del país para reducir los homicidios, además de argumentar que le dejaron un país en “decadencia ni siquiera era una crisis”.

En ese sentido, López Obrador argumentó “si sumamos los homicidios de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, sí es más, pero fue justo en esos sexenios cuando se conformaron y crecieron las bandas del crimen organizado”, argumentó.

En conferencia, López Obrador cuestionó: “Donde están los cárteles creados o tolerados por el gobierno de nosotros? No hay. se fueron consolidando por la impunidad y las complicidades cuando el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, era un Narco estado”.

Aseguró que ahora están dando resultados los programas sociales como parte de la atención de las causas.

Cuestionado acerca del tratamiento a las víctimas de familiares de personas desaparecidas, dijo que su gobierno está empeñado en hacer justicia, pero al mismo tiempo no se está permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado, la Justicia es castigar a responsables, pero también evitar la repetición, prevenir. Es lo que hemos venido haciendo. Un ejemplo muy claro es que ya no se permite la tortura, la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona. No se autorizan masacres como era antes, desde el Estado.

Recordó que la violencia del Estado creció en el pasado, como lo demuestra el hecho del alto nivel de letalidad en los enfrentamientos que se registraban durante el gobierno de Calderón, cuando eran más el número de muertos que los heridos y detenidos, pues la consigna era rematar a los heridos y ahora es al revés, hay más detenidos y heridos que muertos.

“Esto es un indicador de que respetamos los derechos humanos, en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil y de las supuestas organizaciones no gubernamentales y derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco no somos iguales. No hay impunidad. ¿Como vamos a ser iguales si ahora la secretaria es Rosa Icela Rodríguez y con Calderón era Genaro García Luna?”.

López Obrador dijo que es lo mismo en las críticas de organismos de derechos humanos que cuestionan la militarización, “acusarnos de que estamos militarizando al país” cuando no dijeron nada cuando en sexenios pasados, que estaba prohibido por la Constitución, elementos del ejército y la marina participaban ilegalmente en la seguridad y no decían nada, entonces “el país no estaba militarizado.»

Para concluir, el ejecutivo Federal agregó que su gobierno apenas planteamos utilizar a las fuerzas armadas, con una reforma constitucional, por su profesionalismo, número de elementos, honestidad, porque son muy pocos los malos elementos que son castigados, no hay impunidad para nadie. Pero apenas empieza operar la Guardia Nacional y empieza la campaña en contra de que estamos militarizando.