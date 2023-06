DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

EDILES ENGAÑAN A MARDEN

Comenzamos… En política no hay lealtades, únicamente intereses, eso lo deben entender los empresarios metidos a políticos que se ofrecieron a coordinar la precampaña de Adán Augusto López Hernández en nuestra entidad. Estos señores tendrán mucho dinero, pero en el aspecto político les falta malicia. Para que lo entiendan Marden Camacho Rincón y Jesús Domínguez Castellanos, flamantes coordinadores de promover la imagen del aun secretario de Gobernación, Adán Augusto. Comentan que hace poco tiempo (antes de la última visita de la corcholata mayor), convocaron a las alcaldesas y ediles de Chiapas a una reunión donde les pidieron apoyar la imagen y las actividades proselitistas del tabasqueño para que sea el candidato de Morena a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Ante los ingenuos empresarios, los que acudieron se comprometieron a apoyar este proyecto político, pero no todos cumplen su palabra ya que algunos tienen una formación priista que ahora por el interés de reelegirse se han puesto la camiseta de Morena. Por lo menos tres de esos alcaldes que han estado acudiendo al bunker que sirve de oficinas a los coordinadores de Adán Augusto, llegan con camisa guinda a saludar y a ponerse a las órdenes de los coordinadores, a tomarse la foto y a presumirlas en las redes sociales para señalar que van con el tabasqueño, mienten, son oportunistas.

Continuamos… Uno de ellos, el presidente municipal de Huitiupán, Claudio Zenteno Montejo presume que él es el coordinador en su municipio de impulsar la imagen de Adán Augusto, pero también nombró a una de sus funcionarias para promover a Claudia Sheinbaum y a otra de sus gentes para apoyar a Marcelo Ebrard. Dicen en Huitiupán que este alcalde se siente intocable ya que también presume ser íntimo amigo del Auditor Superior del Estado (ASE), Uriel Estrada Martínez. Así que Carlos Zenteno Montejo les ve la cara. Otro que se burla de ellos es el presidente municipal de Bochil, Sergio Zenteno Meneses (quien recibe ordenes de su suegro el jefe del “Clan Los Aguilar”, Aquiles Aguilar Hernándezque es ejecutivo de la franquicia verde y ex candidato perdedor a diputado federal por el distrito de Bochil que fue derrotado en la elección del 2021 por Morena). Sergio Zenteno también fue de los que acudieron al llamado de Marden vistiendo una guayabera color vino, al salir de la reunión presumió que ya le habían prometido que sería reelecto en la alcaldía, solo que ahora iría por Morena. Al llegar a su oficina en la presidencia municipal de Bochil, instruyó a su tesorero a que promueva la imagen de Marcelo en toda la Región de Los Bosques, a un tal Sandro que es su asesor le ordenó promover a Adán Augusto y a su secretaria Municipal se dedicara a promover a Claudia Sheinbaum. Así que este alcalde también juega con todas las fichas. Dicen que estos dos ediles sostienen continuamente reuniones con el ahora ex priista Roberto Albores Gleason, que próximamente lo veremos portar la camiseta del partido Regeneración Nacional, para recibir instrucciones y operar a favor de todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, sin descartar a ninguno de los tres. Para no quedar fuera, el alcalde del municipio indígena de San Andrés Duraznal, Josué Hernández Hernández hace exactamente lo mismo. Este edil llegó a la presidencia por el partido Mover a Chiapas, pero es priista de corazón colorado. El “inteligente” de Josuémandó a pegar en su municipio unas lonas con la imagen de Claudia, pero también personal de ese ayuntamiento han colocado espectaculares con propaganda de Marcelo y además puso otros espectaculares con la leyenda de “Ahora es Adán Augusto”, todo esto confunde a la población. Así que la recomendación que les dieron a los alcaldes para impulsar la imagen de Adán Augusto López Hernándezpara ganar las encuestas, no la están cumpliendo. Ya nos imaginamos el resultado de las encuestas para determinar quién será la corcholata que reciba el mayor respaldo ciudadano. Para concluir con el tema podemos decir que por lo menos estos tres alcaldes se están burlando de Marden Camacho y de Chus Domínguez. Así las cosas.

Terminamos… El turismo político siempre ha dejado buena derrama económica, sobre todo en época de elecciones, pero ahora los tiempos se han adelantado y eso beneficia a los hoteleros, restauranteros, transportistas y agencias de viajes. Un claro ejemplo es que, en las zonas autóctonas de Chiapas la gente ha aprendido a sacar provecho de esto. En Zinacantán reciben a todos los visitantes, a la mayoría le ponen el jorongo color rojo, lo llevan a conocer el parque central, la presidencia municipal, la iglesia de San Lorenzo y por supuesto, al salón de Usos Múltiples y si el turista o el grupo quieren probar la gastronomía del lugar, le dan un caldo de gallina con tortilla “mata marido”. El diputado federal de Morena en la Ciudad de México, Miguel Torruco Garza vino a Chiapas invitado por una asociación civil y lo llevaron a pasear a Zinacantán. Lo que no está enterado Torruco Garza es que quienes lo recibieron en ese lugar no son militantes de Morena y mucho menos que apoyen la 4T, sino todo lo contrario, ese municipio es un refugio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien no pertenezca al tricolor, es amenazado y están marginados de las acciones, beneficios y obras del ayuntamiento. Los pocos militantes de Morena lo han denunciado públicamente, han realizado marchas para exigir sean atendidos por el alcalde de ese municipio tricolor Mariano Sánchez Hernández. Un caso concreto es el regidor plurinominal de Morena, Manuel Martínez que ha sufrido exclusión y violencia política. Indígenas de Zinacantán que son del PRI, se manifestaron antier en el centro de la capital chiapaneca para pedir auditoria para Mariano Sánchez, pero definitivamente dicen que no tienen ninguna intención de cambiar de partido. Pero los zinacantecos entienden que una cosa es la política y otra la atención a los turistas, la venta de artesanías es su principal ingreso. Al diputado Miguel Torruco Garza lo podrán llevar a Zinacantán, le tomarán muchas fotos, le pondrán el jorongo, le harán un tour y le venderán artesanías, hasta lo convencerán de que es simpático, será amor de un día. Los zinacantecos son hábiles comerciantes, buenos anfitriones, atienden muy bien al turismo, pero su cultura priista está muy arraigada. ¿Llegaría a percibir eso el nieto del capitán Torruco?.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.