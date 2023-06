“Spider-Man: Across The Spider-Verse” es alabada por la crítica

México.- A unas horas del estreno en México de “Spider-Man: Across The Spider-Verse”, la crítica cinematográfica ha alabado esta nueva producción y empiezan a considerarla la mejor película del personaje.

En esta segunda entrega hecha por Sony Pictures Animation veremos nuevamente a nuestro arácnido trepamuros favorito, el amigable y buen vecino Spider-Man, recordemos que esta versión narra la historia de Miles Morales.

Luego de haber salvado al multiverso y descubrir que no está solo en el mundo, Miles vuelve a ver a Gwen Stacy, esto para adentrarse en una nueva aventura en contra del villano “The Spot”.

Luego de las presentaciones especiales para la prensa y algunos invitados especiales, la crítica ha realizado sus primeros comentarios, los cuales señalan que esta película promete bastante.

Las reseñas hechas hasta el momento por la crítica cinematográfica resaltan nuevamente el estilo de animación usado para la cinta, además también alaban la narrativa que se usa en esta segunda entrega.

Algunos expertos señalan que esta podría ser la mejor película hecha sobre el personaje, inclusive en su debut en el sitio “Rotten Tomatoes” fue calificada con un 97% de “frescura”.

Hecha para los fans y los no fans, “Spider-Man: Across The Spider-Verse” viene a revolucionar lo que hemos visto en el UCM y DC Universe, además recordemos que en el lanzamiento de su primer tráiler se dijo que esta entrega era la primera parte, por lo que estamos a la expectativa de lo que podría suceder.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas