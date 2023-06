Presentan nueva estructura deportiva en Selecciones Nacionales

• Duilio Davino fue presentado como el máximo responsable de la Selección Mexicana a nivel directivo; mientras que Andrés Lillini será quien se encargue de los equipos menores con miras a desarrollar el talento

México.- Tras los fracasos ocurridos el año pasado y con la intención de mejorar sustancialmente, este miércoles se dio un cambio radical a nivel de Selecciones Nacionales, ya que fue presentada la nueva estructura deportiva, tanto nivel mayor, como a nivel de selecciones con límite de edad.

Así, Duilio Davino fue presentado como el máximo responsable de la Selección Mexicana a nivel directivo de cara a la Copa del Mundo United 2026, mientras que Andrés Lillini será quien se encargue de los equipos menores con miras a desarrollar el talento.

“Estoy contento, ilusionado, cuando me habló Rodrigo (Ares de Parga) para ser parte de Selección, no lo dudé. Yo estuve aquí tiempo, la conozco, sé lo que representa y creo que es momento de poder cambiar las cosas y quiero ser parte de esto”, aseguró Duilio Davino.

Sobre la participación que tendrá el Tricolor en este verano, desde los juegos amistosos ante Guatemala en Mazatlán y Camerún en San Diego, así como el Final four de la Nations League y la Copa Oro, el nuevo directivo mexicano señaló que sí hay obligación de ganar por lo menos uno de los torneos oficiales.

«México debe aspirar siempre a ganar, en los torneos sobre todo de su área y es un buen reto, hay dos torneos rápidos, tenemos que ir construyendo con Diego (Cocca) y su cuerpo técnico pensando en el Mundial 2026 pero ganando partidos y torneos. Es un gran reto, cómo hacer un equipo que jugué su mejor Mundial en la historia pero a la vez ir ganando porque hay mucha presión».

Por otro lado, en su presentación como director deportivo de Selecciones menores, Andrés Lillini presentó el organigrama de entrenadores, desde la Sub-23 y hasta la Sub-15. “Queremos que este proceso que comienza en la sub 15 y culmina con la sub 23 no tenga cambios radicales, que se sostengan todos los protocolos que estamos armando en todas las áreas para que se fortalezca el futbolista”.

Con información de El Informador

Foto: Especial