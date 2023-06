Critica AMLO a defensores de los Derechos Humanos

– Lamentó que no hicieron gran cosa en el pasado: “desde que nacieron hasta la fecha están vinculados a la derecha, al conservadurismo, al PAN, no generalizo, pero la mayoría” –

Desde la acostumbrada conferencia de prensa, La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y otros organismos defensores de derechos humanos de no haber hecho gran cosa en el pasado para defender los derechos humanos.

“Desde que nacieron hasta la fecha están vinculados a la derecha, al conservadurismo, al PAN, no generalizo, pero la mayoría”, externó López Obrador.

El ejecutivo Federal lanzó la crítica a estos organismos en el marco de un cuestionamiento sobre el impacto que tendrá la exoneración del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del secuestro y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa: “No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres. Como venimos luchando contra cacicazgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos hasta que crecemos. Es todo un desafío. Me siento muy fortalecido”.

Señaló también que a pesar de que en el 2018 hubo un cambio en el Poder Ejecutivo y se obtiene la mayoría en el Congreso, permanecen resabios en el Poder Judicial, los poderes económicos, los poderes fácticos que permanecen y que fueron los que se beneficiaron en el pasado. Dijo que el Poder Judicial se mantiene al servicio de la oligarquía.

“Ya les he hablado de que cuando empezó a descararse el acuerdo PRI-PAN… les entregaron tribunales destacados miembros del PAN o filopanistas, son los que dominan. Hay excepciones honrosas, el poder judicial está al servicio de la oligarquía”, concluyó.