Convocan al Torneo ZOÉ Water “Futuras Promesas”

• ZOÉ Water en colaboración con Cafetaleros de Chiapas preparan torneo de futbol soccer en ocho regiones del estado

ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas se unen para realizar el Gran Torneo Zoé Water “Futuras Promesas, el cual busca hacer visorías en ocho regiones de la entidad para impulsar el constante surgimiento de nuevos valores que serán contemplados para formar parte de las fuerzas básicas del equipo con mayor arraigo e identidad actual en el estado.

El torneo estatal, es posible gracias al apoyo de Zoé Water, empresa preocupada por fomentar una vida saludable, la práctica de actividades deportivas y combatir el sedentarismo, dijo el director del certamen, Leonardo Casanova.

“ZOÉ Water y el club Cafetaleros quieren también encontrar a elementos que puedan comenzar a vincularse al profesionalismo, pues a partir del próximo ciclo Cafetaleros de Chiapas contará con un equipo que jugará en la Tercera División profesional (TDP) y la mejor forma de nutrir de talento local, es compitiendo en este gran torneo, que iniciará el próximo 17 de junio.

La convocatoria para el Torneo ZOÉ Water ya está abierta, por lo que todos los interesados pueden comunicarse al número 961 668 60 58 y al correo mariana.solís@cafetalerosdechiapas.com.mx, o bien con los coordinadores de las ocho zonas en las que tendrá presencia el torneo.

Las categorías del torneo son sub 14, sub 16 y sub 18 en la rama varonil y sub 14 y libre en la femenil, por lo que se espera una nutrida participación de equipos en cada una de las ocho sedes, que son Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motozintla.

Gracias al apoyo de ZOÉ Water el Torneo estatal es totalmente gratuito y los equipos contarán con el apoyo del pago de arbitraje y souvenirs; además, que aquellos que sean los campeones del las ocho zonas jugarán las finales en el estadio “Víctor Manuel Reyna”, por lo que el traslado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez también correrá a cargo de los organizadores.

“No pueden dejar pasar la oportunidad de integrarse al equipo ganador, de ser parte del Torneo ZOÉ Water. Pueden inscribir a su equipo a partir de la publicación de la convocatoria, que estará en las redes oficiales del club Cafetaleros de Chiapas, ahí también darán a conocer a los delegados regionales, quienes recibirán a todos los que estén interesados en participar en esta justa, que es totalmente gratuita”, mencionó Leonardo Casanova.

ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas también organizarán clínicas en diferentes municipios de Chiapas, por lo que en los próximos días se darán a conocer las sedes en las que se estarán llevando a cabo.