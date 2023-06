Bizarrap y Peso Pluma están listos para la “tiradera”; anuncian “Music Session #55”

• El productor argentino se sube a la moda de los corridos tumbados al hacer sinergia con el cantante de moda a nivel mundial

México.- Las sesiones junto a Bizarrap se han convertido en un parteaguas importante, tanto para artistas emergentes, como para otros ya consolidados.Tal es el caso de Residente o Shakira, quienes ya gozaban del éxito y la fama internacional pero que utilizaron la oportunidad junto al productor argentino para realizar canciones con mensajes llenos de indirectas -conocidos como “tiraderas”- para otros personajes de importancia internacional, como el caso de J Balvin o Gerard Piqué.

Para otros, la sesión ha significado el hit más importante de su carrera, como es el caso de Quevedo con la “Sesión #52”; pero lo que es un hecho es que ir a una sesión con Bizarrap se ha convertido en una parada obligada para los diferentes exponentes del género urbano, y ahora llegó el turno del jalisciense Peso Pluma, quien en las últimas semanas ya desbancó del primer puesto mundial a Miley Cyrus y al llamado “Conejo Malo”, en las plataformas de música.

Además ha logrado, junto a otros exponentes de los corridos tumbados, llevar la música mexicana a nivel internacional, y actualmente en México ocho de las 10 primeras canciones del top nacional pertenece al subgénero regional. Por eso, ayer anunció Bizarrap que hoy se viene su nueva sesión con el intérprete de “La Bebé” -“Music Session #55”- y la expectativa es alta y es que desde que se realizó el anuncio, muchos ya han empezado a catalogar a esta sesión musical como la más exitosa del argentino. Además, en cuestión de números, el cantante de la “Doble P” cuenta con 49 millones de escuchas mensuales en Spotify, mientras que “Biza”, suma 40 millones de escuchas.

Pero, ¿por qué las nuevas generaciones se identifican con corridos tumbados y bélicos? En un sondeo que hizo EL INFORMADOR para conocer la opinión de los jóvenes sobre por qué consumen esta música que está en tendencia, la diseñadora gráfica de 29 años, Getzabel Gómez Valencia comparte que comenzó a escuchar corridos a raíz de que en TikTok le salían constantemente las canciones de Peso Pluma, Natanael Cano y Luis R Conriquez: “La mayoría de mis amigos, con los que salgo los fines de semana, escuchan este tipo de música. Entonces, de ahí quieras o no comenzó el gustito culposo. Y luego, tengo dos hermanos adolescentes en casa, los cuales también los escuchan”.

Getzabel destaca que le gustan estas canciones porque el ritmo y las letras “son pegajosas”. Pero también le llama la atención la forma de vestir de estas estrellas, las cuales se alejan del estereotipo que se tenía de los intérpretes de regional mexicano: “Ya no son el tipo de botas, sombrero y camisa de cuadritos. Esta nueva generación de gente que canta corridos bélicos o tumbados son totalmente lo contrario, es más ‘street wear’ su vestimenta”.

Sobre si considera que lo que cantan hace apología de la violencia, comparte que sí: “El 90% de la canciones hablan del narcotráfico y el otro 10% habla de la droga; hay poquitas que se salvan, pero al final de cuentas todas hablan de violencia”. Pero también se puede leer en ellas un mensaje de ser aspiracional, “te dan a entender que como ellos están en el ambiente y pueden tener dinero y ropa (de marca), carros, celulares y joyas, tú también puedes”. Aclara que ni ella ni sus hermanos se identifican con los mensajes de las canciones de los corridos.

Por su parte, Jorge Navarro, quien se aproxima a los 30 años de edad y quien es empleado de una empresa de seguridad, externa que desde siempre ha sido consumidor de la música regional mexicana como la banda y los corridos, “desde niño, básicamente es lo que he escuchado”. Señala que actualmente escucha a Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H; destaca que él va con las tendencias.

En cuanto a por qué le gusta escuchar corridos tumbados y canciones bélicas, destaca que el sonido de los instrumentos le llama mucho la atención, “aunque las letras no tanto; me interesa más lo que pueden representar o lo que uno puede llegar a sentir cuando las estás escuchando, pues el simple hecho de que una canción hable de cómo salir adelante, a base de esfuerzo y de trabajo, a lo mejor no siempre de una manera legal o lícita, pero el sentirlo es como un aliciente del día a día por salir a trabajar y esforzarte; digamos que es lo que me motiva a seguir escuchando estas canciones”.

Con información de SUN

Foto: SUN