Ángeles Mastretta recibe la presea ‘Puebla de Zaragoza’

México.- La escritora Ángeles Mastretta recibió la Presea Puebla de Zaragoza que se otorga en reconocimiento a las aportaciones literarias y a su trayectoria como una mujer brillante y excepcional.

La presea la recibió la escritora en manos del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, en una ceremonia solemne.

Las autoridades indicaron que la pluma feminista representa un referente del empoderamiento de la mujer en el campo de las humanidades.

Durante el discurso de aceptación del galardón, la escritora señaló que estaba honrada de recibirlo.

“Vuelvo a decirlo: muchas gracias. Me honra que este premio me acerque a Zaragoza. Pero también me compromete. Quien buscaba la paz no la encontró en vida, si ahora viviera, tampoco puede decirse que no tendría que buscarla”, aseguró.

Originaria de Puebla, Mastretta es una de las escritoras más reconocidas de México por lo que la presea corresponde a la larga trayectoria en el campo de las humanidades.

“Ahora sí lo importante: muchas gracias al Honorable Ayuntamiento de Puebla por entregarme un premio que me honra con sólo asociarme al nombre del joven general Ignacio Zaragoza. Lo llamo joven, como quien acude a una sorpresa, porque él tenía 33 años cuando resistió los embates de un ejército que se consideraba el mejor del mundo y ganó la batalla del 5 de mayo en 1862. Ya para entonces era general y había sido ministro de Guerra con el presidente Benito Juárez. Renunció a semejante cargo para volverse jefe del Ejército de Oriente”, dijo.

