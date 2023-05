¿Quién entre Zoé y el Jaguar?

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

LA VIDA TE DA SORPRESAS

Elecciones nuevas, nuevas esperanzas. Así venimos andando el tiempo y la política nos desengaña en cada trienio y/o sexenio, porque nos ofrecen las perlas de la virgen y nos dan pan y circo. La desesperanza y decepción, son la constante de estas circunstancias que no nos ofrecen nada.

La efervescencia política a nivel nacional con las “Corcholatas Presidenciales” del “Jefe de Jefes”, solo es entre ellos porque no entusiasman a nadie. La CLAUDIA SHEIMBAUN es un atole sin azúcar; ADÁN AUGUSTO no convence a nadie con su parsimonia y a MARCELO EBRARD lo tienen descartado por fifí. Los demás apuntados son invitados de piedra y de todos, no se hace uno.

¿Qué esperanza se puede tener con estos aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República de Morena y los invisibles de la oposición PRI-PAN-PRD? Creo que ninguna. Vamos de mal en peor, pues si los PRIANistas fueron corruptos y a ellos se les carga toda culpa, este gobierno de la “cuatrera te”, no canta mal las rancheras.

CHIAPAS EN EL ESCENARIO

Pero bajemos al escenario de Chiapas donde hasta los más chimuelos mascan fierro aspirando ser candidatos al gobierno estatal con la bendición del “Señor Todopoderoso”, quien finalmente habrá de dedear al ungido. Hasta ahora parece que no hay nada para nadie, pero hasta donde se ve, el “favorito” del inquilino de Palacio Nacional es ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO.

Hasta hoy, no sabemos si mañana, el señalado por el santo dedo decididor es el director general del IMSS, ZOÉ ROBLEDO y a eso le apuesta él mismo. Por eso hace recorrido por Chiapas todos los fines de semana y hasta donde se percibe, le ha ido muy bien. Tiene sus fans y seguidores que lo apapachan y le dan bríos para seguir adelante.

La cosa es que ZOÉ no va solo en el camino de la Avenida Central, rumbo a Palacio de Gobierno, ya que trae aparejado a un duro hueso de roer, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, quien persiste en su idea de ser Gobernador de Chiapas a pesar de haber perdido en su primer intento de ser candidato cuando lo traicionó su amigo “La Cuija Verde”, entregándose a las fauces del dueño de la franquicia Morena.

“El Zanjaguar Negro” va por todas las canicas y sin duda, es el mejor posicionado en el escenario político chiapaneco para acceder a la candidatura en relevo de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. El llamado ERA ya sabe cómo se hace el acarreo multitudinario a sus presentaciones y cree que con eso ya tiene ganado el segundo piso de Palacio de Gobierno de Chiapas. Aunque debe saber que toda esa parafernalia no sirve de nada cuando hay fuerzas superiores que deciden quién es el candidato, quien gana y quien pierde las elecciones como le sucedió en el 2018.

Enfrentados en sus aspiraciones, a ZOÉ ROBLEDO se le pueden criticar muchas cosas porque no es “santo de todos los fieles”, pero se le pueden apuntar aciertos como las gestiones para la remodelación del Museo de la Ciudad, el edificio del “Centro Social Francisco I. Madero” en Tuxtla Gutiérrez y el antiguo edificio de la Presidencia Municipal de Tapachula, hoy museo, donde se invirtieron entre 40 y 50 millones de pesos para cada uno.

Su desempeño en la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido respetable y encomiable a pesar de que lo mandaron a bailar con la más fea que es la salud de 60 o más millones de mexicanos y el encargo desgasta. Ese cargo parecía que sería la muerte política de ZOÉ, que, a pesar de todo, ha persistido, resistido y mantenido en un nivel destacado.

Por su parte, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR tiene muchas máculas en su trayectoria política y una de ellas es haber sido colaborador muy cercano de MANUEL VELASCO COELLO, considerado el más corrupto, ambicioso Gobernador de Chiapas y saqueador de las arcas públicas del Estado. Se puede recordar que ya como “Zanjaguar Negro”, RAMÍREZ AGUILAR gastó más de 200 millones de pesos en su campaña hacia la gubernatura entre 2017 y 2028, siendo presidente –omnipresente y omnipotente—del Congreso del Estado, LXV Legislatura, con el pretexto de su “Informe Legislativo” que repitió 15 veces en distintos lugares.

La pregunta es: ¿se la deben a EDUARDO RAMÍREZ y esta vez sí va a ser el candidato –ahora por Morena y no el Verde—y Gobernador de Chiapas? Ahí están las apuestas porque a la fecha lleva mucha delantera y una sólida estructura; solo que se la jugó con RICARDO MONREAL ÁVILA, mientras ZOÉ está pegado a las faldas de CLAUDIA SHEIMBAUM que parece ser la “ungida” y “preferida” del Tlatoani.

Ahora, yo digo, que no debemos olvidar a un “caballo negro” que anda muy brioso por los carriles de la geografía chiapaneca y puede ser el “Plan B” del “Decididor”. Me refiero a PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ, quien desde la Magistratura y Presidencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se mueve y mueve a su gente. Se puede decir que no está descartado del camino a la gubernatura o cuando menos –diría la Costeñita— de una Senaduría o Diputación Federal, que el coiteco ansía y le caería de perlas. Pero ahí está y, sin embargo, se mueve.

Los otros apuntados: LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO (LAMBiscón); ISMAEL BRITO MAZARIEGOS(Ceja Güera) y JORGE LUIS LLAVEN ABARCA (El Condorito), les tiran a los faisanes a ver si cae, cuando menos, un zanate para no vivir en el error fuera del presupuesto. Una Senaduría o repetir en la Diputación Federal, es a lo más que pueden aspirar; aunque también, a como se dan las cosas, quien sabe. El asunto de las mujeres aspirantes es otro rollo que ya comenté en entrega anterior de esta columna; pero todavía hay más que decir de ellas…

Se acabó le mecate… Y ES TODO…