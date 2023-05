‘No me digas qué hacer’ la invitación de Renee a la vida sin culpas

México.- Desde Monterrey, Nuevo León, Renee ha logrado escalar para alcanzar un lugar en la industria musical. Pero este camino no ha sido nada fácil para la cantante de 27 años pues desde los 17 trataba de ganar dinero cantando en sitios como bares y calles.

Hace algunos días se presentó de forma exitosa en el Foro Indie Rocks! como parte de su Algo Bien Tour el cual le sirve de promoción a su álbum NMDQH (No me digas qué hacer) el cual ha logrado millones de escuchas gracias al éxito “Nunca tristes (Me vale madre)” que se viralizó en TikTok.

“Es mi segundo álbum en el que trabajé un año y meses. Todo fue a raíz de que tenía otro álbum y sentía que no estaba llegando a algo innovador. Fue un álbum que me hizo tomar una catarsis ya que algo que ocurre en los últimos tiempos que si alguien es irreverente es juzgada fácilmente. No ser un experto en algo es una puerta importante que te abre a mil posibilidades”.

“NMDQH es un álbum que invita a la gente, a la escucha a ver otras cosas. A cuestionarse sobre las amistades falsas, sororidad, ser intensos, vivir el presente y más”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Adicional a esto Renee nos compartió la renovación de su contrato con Universal Music y su agencia GTS y los planes que tiene para el resto del año ahora que está de gira.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas