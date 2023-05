El PT abandona a su candidato en Coahuila, Ricardo Mejía, y declina en favor de Morena 

• El PT confirmó que declina a favor de Morena en Coahuila con la finalidad de garantizar la unidad de la alianza Juntos haremos historia en el 2024

México.- El Partido del Trabajo (PT) confirmó que declina a favor de Morena en Coahuila, esto con la finalidad de garantizar la unidad de la alianza Juntos haremos historia en el 2024.

“Esto no es por nuestro movimiento, es por el pueblo de Coahuila”, aseguró Mario Delgado durante su mensaje.

Después de que el Partido Verde declinara en favor de Morena en la elección a la gubernatura de Coahuila, ahora es el Partido del Trabajo (PT) quien se suma a esta acción.

El anuncio se realizó en una conferencia que encabezan los líderes del PT, Alberto Anaya y de Morena, Mario Delgado.

El PT postuló a Ricardo Mejía como su candidato a la gubernatura de Coahuila quien el fin de semana aseguró que “ni muerto” declinará a su derecho de buscar la gubernatura de dicha entidad en la elección del próximo domingo 4 de junio.

De acuerdo con medios locales, se prevé que en el evento se haga un llamado a que las bases voten a favor del candidato de Morena, Armando Guadiana.

El Partido Verde en Coahuila dio a conocer que se sumaba a la candidatura de Armando Guadiana, de Morena, a ocho días de las elecciones a la gubernatura de dicha entidad.

En una conferencia de prensa encabezada por Mario Delgado, líder nacional de Morena, se dio a conocer que el Verde se sumó al proyecto de Guadiana “para seguir haciendo historia”.

Delgado hizo un llamado a más integrantes del Partido Verde a sumarse a su propuesta electoral de cara a las elecciones del próximo fin de semana en la entidad.

Al respecto, Rodrigo Germán Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aseguró que, en este punto de la contienda electoral por la gubernatura de Coahuila, no es posible la declinación de candidatos.

El consejero presidente del IEC, aclaró que la declinación sólo quedaría en el discurso político pues en ese caso, el partido político tendría que nombrar a un nuevo representante y si no lo tiene, los votos se anularían pues no habría a quién asignarle los votos.

“No es posible, simplemente pues quedaría en el discurso político porque en caso de operar, los votos serían nulos porque si un partido se queda sin candidato este candidato tendría la obligación de suplir el registro de una candidatura, y si no lo hiciera el partido, se quedaría sin candidato, por tanto, los votos que reciba serían nulos , funcionaría una sustitución de candidatura por parte de ese partido coalición y, en dado caso de no hacerlo, los votos recibidos pues no contarían porque no hay candidato a quién darle en este caso los votos, o asignárselos, o el gane, en caso de que obtuviera el triunfo”, advirtió.

