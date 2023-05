DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

MANUEL, EL OPORTUNISTA

Comenzamos… Nadie duda que el senador Manuel Velasco Coello es un tipo inteligente, tan inteligente que de todo saca provecho. Lo vimos en su caminar por Chiapas, desde que llegó con mucha humildad y hasta que se fue dejando completamente vacías las arcas oficiales y heredando miles de millones en deudas, logrando impunidad. Ahora nuevamente gana espacio en la arena política nacional, dice que aspira a ser candidato a la presidencia de la República por la franquicia política que maneja, el partido verde. A una semana de las elecciones para la gubernatura de Coahuila, Manuel Velasco, sin consultar a las bases, decidió que el Partido Verde S. A. de C. V. declinara y apoyaran al candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, todo para conseguir entrar en la contienda interna de Regeneración Nacional. Esta es una negociación política del nefasto de Manuel Velasco para conseguir la reelección, no tiene la fuerza para ser candidato presidencial. La reacción no esperada por el senador farandulero del candidato a la gubernatura de Coahuila por el PVEM-UDC (Unidad Democrática de Coahuila), Lenin Pérez Rivera no aceptó renunciar y va con el apoyo de la militancia del verde en esa entidad y de la UDC. Velasco queda en entredicho ya que Lenin Pérez, no renunciará, no se disciplina. Velasco sabe muy bien que en Coahuila el Partido Verde no tiene presencia, por eso planeo bajar a su candidato de la contienda y unirse a Morena, todo es negociación. Así la ambición del depredador Manuel Velasco, que carece de ideología, de lealtad, de compromiso, solo ambición.

Continuamos… El presidente municipal de Suchiapa, Alexis Nucamendi Gómez mejor conocido en los antros de vicio como el “Delicadito”, es señalado por la gente de la cabecera municipal de que es un pelele del secretario de Obras Publicas municipal, un tal Jorge “stripper” Lara Cordero que es quien ejerce realmente el poder a tal grado que todos los actos de ese ayuntamiento él los preside. En Suchiapa se construyó un andador turístico que sirve para atraer visitantes, el problema es que el “Delicadito”, otorgó los permisos para instalar tiendas en ese corredor a su familia cercana, negociazo. Comentan que el autor intelectual de esta obra y de la otorgación de permisos para poner los negocios fue el más íntimo de sus colaboradores, su adoración, Jorgito Lara. Recordemos que, en política, todo lo privado se hace público. Alexis Nucamendi debería de atender sus obligaciones de primera autoridad, uno de los grandes problemas es la contaminación del rio que lleva el nombre de ese municipio está muy contaminado, eso se ha denunciado durante muchos años, nadie ha hecho caso a ese grave asunto. Ese rio sirve para abastecer de agua a gran parte de la población, también es un balneario donde llegan muchas familias. La deforestación está destruyendo la flora y fauna del lugar, nadie le presta atención. Más allá de todos esos problemas que no son atendidos, el pueblo de Suchiapa se encuentra molesto ya que Jorgito Lara anda en plena precampaña en busca de la candidatura a la alcaldía de ese municipio, todo con el apoyo incondicional del “Delicadito”. Ya veremos que sucede con esta pareja.

Terminamos… El alcalde del municipio de Jitotol, Chiapas, Leyver Méndez Vaquerizo se ha distinguido por ser un presidente municipal que mantiene las puertas abiertas de su despacho para atender a la gente. Camina por las calles de esa ciudad, por las comunidades para conocer y resolver las peticiones de acuerdo a como se lo vaya permitiendo la situación presupuestal. Leyver Méndez maneja los recursos de una manera transparente, cumple con los principios de honestidad, entregar la Cuenta Pública en tiempo y forma, aplicando los recursos tal y como han sido programados. Leyver Méndez es producto de una formación de vida de esfuerzos, su mejor ejemplo han sido sus padres que le inculcaron el respeto a sus semejantes, prepararse académicamente, actuar con responsabilidad y honestidad. El alcalde de Jitotol desde que asumió el cargo, pequeños grupos contrarios a su ideología han tratado de presionarlo para exigirle apoyos que están fuera de todo programa, hasta lo han amenazado sin lograr sus negativos propósitos. Leyver gobierna para todos, sin colores partidistas, por eso se ha ganado la estimación y respeto de los habitantes de Jitotol. Con trabajo, tomando en cuenta las necesidades prioritarias de cada comunidad, poco a poco ese presidente municipal ha ido transformando el pueblo, su infraestructura y los servicios, siempre escuchando las peticiones de su pueblo. Leyver Méndez es el mejor alcalde que ha tenido Jitotol y su gente se lo reconoce.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.