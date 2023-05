Lenin Pérez califica como traición la declinación del Verde a favor de Morena en Coahuila

• Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila, detalló que la decisión lo traiciona a él, así como a militantes y al propio partido

México.- Lenin Pérez calificó como una traición la declinación que hiciera el Partido Verde a favor de Morena en Coahuila a unos días de la elección a la gubernatura de dicha entidad.

El candidato a la gubernatura detalló que la decisión lo traiciona a él, así como a militantes y al propio partido.

Cuestionado directamente sobre si la decisión lo traicionaba a él aseguró que sí.

“Desde luego, porque a mí me parece que a estas alturas del proceso electoral tomar una determinación de este tipo, que además no lleva a ningún lado porque legalmente solamente podrían dejar de estar siendo considerado los votos si yo declinara, lo cual no va a suceder, y lo que va a pasar es que los ciudadanos que el 4 de junio voten por Lenin a gobernador en la boleta por el Verde o por UDC van a ser computados para nosotros y no para morena”, indicó.

Señaló que esto se convierte en una situación mediática que se dio directamente desde la Ciudad de México.

“Se convierte en una situación meramente mediática que no fue respaldada por la militancia y que acá en el norte decimos que ‘al que obra mal, se le pudre el tamal’ y le salió muy mal porque esto nos ha dado un empuje, un respaldo ciudadano en Coahuila que no habíamos vivido, lo reconozco así, a lo largo de la campaña y miles de coahuilenses sean solidarizado con nosotros ante estas artimañas al viejo estilo priista, desde pretender desde la capital del país imponernos a nosotros, los coahuilenses, que somos norteños y que no nos vamos a rajar y que nos vamos a mantener firmes en la candidatura hasta el próximo 4 de junio”, aseveró.

Acusó que a él no se le avisó con tiempo sobre la declinación, sino que se enteró cuando se hizo el anuncio oficial.

“Evidentemente estoy sorprendido, también yo me enteré de esta situación en ese momento, prácticamente estaba en un evento, sin previo aviso, sin la más mínima cortesía política de por medio, no sé si sabían de antemano que nosotros habíamos manifestado con muchos días de anticipación que no íbamos a participar en una declinación donde prevaleciera la incongruencia porque siempre hemos dicho que, para nosotros, el candidato de Morena no representa un cambio para el bienestar de Coahuila, tiene una historia de 50 años de militancia en el PRI y de una licuadora de funcionarios del gobierno de Rubén Moreira y que son parte de su equipo y para nosotros son más de lo mismo que ha generado la tragedia en nuestro estado”, apuntó.

Señaló a Armando Guadiana como un promotor del fracking en Coahuila.

“A eso habría que agregarle que ha sido un promotor incansable del fracking en Coahuila de la explotación del gas que implicaría la devastación de las pocas reservas de agua que tenemos en Coahuila”, dijo.

Aseguró que desde hace unas semanas hubo presión por parte de Mario Delgado para la declinación porque la candidatura de Guadiana iba en caída libre.

“Pero bueno evidentemente yo mi opinión es que ha habido una presión pública de Mario Delgado desde hace varias semanas para que ante el error que cometió un candidato como Armando Guadiana, que va en caída libre, pretender resarcir su error buscando que nosotros declinemos por su candidato. Evidentemente pues la elección del 2024 ha tomado un costo político para nosotros acá porque seguramente que se centró en la discusión de ese escenario como lo dijo públicamente Mario Delgado que si no se aliaban en Coahuila podían no aliarse en el 24 y pues lamentable para nosotros, porque nosotros, estamos en la lógica de la política estatal y estamos sacando la lucha por lograr sacar al PRI de Coahuila, y encontrar la alternancia en un estado que ha sido uno de los más señalados del país, que tiene enormes niveles de corrupción y que tenemos a más de un millón de coahuilenses viviendo en la pobreza, con una enorme desigualdad social, entonces es muy triste, muy lamentable la decisión del Verde que no solamente me traiciona a mí, sino que traiciona a todos los candidatos a diputados que estaban trabajando muy duro y que estaban con mucho entusiasmo participando en este proceso electoral”, aseveró.

Con información de SUN

Foto: Especial