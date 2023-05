Augura Sheinbaum triunfo de Delfina en Edomex

México.- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, auguró el triunfo en las urnas de la candidata de Morena a la gubernatura por el Estado de México, Delfina Gómez, el próximo 4 de junio.

“(Se siente) un ánimo similar al que sale hoy en las encuestas, en algunos medios, muy contenta la maestra Delfina y mucho ánimo, mucho entusiasmo”, dijo.

Tras haber dado el banderazo al “Ideathon”, la mandataria capitalina detalló que durante su visita a Valle de Chalco, Estado de México, en apoyo a la candidata de Morena, conoció al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“En particular se hablaron otros temas, que no tuvieran que ver con el evento, y nada en particular sobre algo posterior” contestó al ser cuestionada sobre el tema de la encuesta presidencial.

En tanto, Claudia Sheinbaum enfatizó que la actual encuesta de Morena ha probado su eficacia, pero señaló que debe ser la dirigencia del partido, quien llame al proceso.

Con información de 24 Horas

Foto: Infobae