Aquí el top 5 de canciones famosas de los Juegos Olímpicos

En vísperas de los Juegos Olímpicos 2024, aquí te dejamos el top 10 de canciones que fueron famosas en alguna edición de este evento.

Desde hace muchos años se ha visto que la música y los deportes mantienen una relación muy estrecha en la que sin duda alguna se pueden juntar para envolver a los espectadores en todo un espectáculo y en los Juegos Olímpicos no ha sido la excepción de esto.

En anteriores ediciones han existido diversos temas musicales que han acompañado a los atletas y han marcado un momento en específico de cada época en la que se dan a conocer estas canciones.

Pero cabe resaltar que al inicio de todo, existía un himno oficial para este torneo, esta pieza es llamada “Hymne Olympique” creada por Walter Bradley-Keeler quien fue escritor para los Olímpicos del año 1932.

Posteriormente en 1933 gracias al Comité Olímpico Internacional se aceptó la propuesta del Comité Alemán para que el famoso músico Richard Strauss creara el himno de los Juegos Olímpicos de Berlín que se celebraron en 1936.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la suma de tantas ediciones han dado pie a que diversos artistas demuestren su talento y realicen canciones para cada uno de los Juegos Olímpicos que se celebran cada 4 años.

Es por ello que aquí te mostramos el top 5 de canciones que han sido más famosas dentro de los Juegos Olímpicos.

Barcelona: Freddie Mercury y Montserrat Caballé

Con una fusión de rock, pop y ópera llegaron Freddie Mercury y Montserrat Caballé para entonar uno de los himnos de los Juegos Olímpicos de 1992, esta canción fue una de las más importantes dentro de la carrera de solista de Freddie Mercury.

One Moment in Time: Whitney Houston

La famosa y reconocida Whitney Houston se sumó a esta lista con una de las canciones más reconocidas de esta lista pues en 1988 envolvió al mundo Olímpico de sentimiento por su voz.

Además alcanzó a estar en los cinco primeros puestos de la lista Billboard de ese mismo año.

The Power of the Dream: Celine Dion

Otra de las cantantes destacadas fue Celine Dion quien cantó este tema en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Atlanta es por ello que no podía quedar fuera de este listado.

La canadiense se presentó frente a 100 000 personas y a más de 3500 millones de televidentes.

Oceanía: Björk

A este top llega la artista Björk a quien el Comité Olímpico le pidió que compusiera el himno para los Juegos Olímpicos de Atenas.

Parece ser que la artista logró cumplir las expectativas de los espectadores gracias a que se robó el show de inauguración perteneciente a los Juegos Olímpicos de 2004.

De acuerdo con la intérprete este tema fue compuesto únicamente para los Juegos Olímpicos y se escribió desde una perspectiva del océano.

Survival: Muse

Esta agrupación se robó la atención de todos al crear este tema para los Juegos Olímpicos de 2012 que se celebraron en Londres además de que se hizo este estreno mundial por medio de BBC.

Este formó parte de su sexto álbum.

