Policía de Huixtla mantiene retenidos a dos jóvenes

Familiares de Carlos Felipe, de 20 años, y Adolfo Francisco, de 29 años, residentes de esta ciudad, han manifestado su preocupación y exigen respuestas luego de la presunta intervención de la Policía Municipal de Huixtla, encabezada por el comandante operativo de la corporación, en la desaparición de ambos jóvenes. Según los familiares, los dos fueron detenidos el pasado miércoles sin una orden de cateo, acusados de robo.

Las familias relatan que se dirigieron a la dirección de la policía para solicitar información sobre la situación de los jóvenes y se les aseguró que serían liberados, ya que no existía ninguna orden legal en su contra. Sin embargo, los detenidos no fueron liberados como se les había prometido. El mismo viernes, la policía de Alto Impacto se hizo cargo de ellos, pero la familia afirma que, a pesar de las promesas de liberación, no han recibido noticias sobre su paradero. Temen que la actuación policial haya sido desproporcionada y están preocupados por la seguridad e integridad de los desaparecidos.

Ante esta situación, los familiares han buscado asesoramiento legal y están tomando medidas legales para responsabilizar a la Policía Municipal por su presunta participación en la desaparición de Carlos Felipe y Adolfo Francisco. Dadas las circunstancias y los rumores que rodean a la corporación policial, las familias temen que los jóvenes puedan haber sido utilizados como chivos expiatorios.

Con información de Huixtla Web