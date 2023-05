Maestra prohíbe a sus alumnos cantar canciones de Peso Pluma

• «Hay canciones que no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela», explicó la profesora

México.- Una maestra se volvió viral en redes sociales, luego de prohibir a sus alumnos poner el tema del cantante Peso Pluma, pues, dijo: «no es una canción correcta».

Por medio de TikTok, el usuario @maestramieldemaple compartió un video, donde se aprecia a la maestra negar la canción a sus alumnos. «Hay canciones que no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela», explicó la profesora.

Finalmente, la maestra comentó que sus alumnos no lograron convencerla, por lo que les puso canciones «infantiles y bonitas». Hasta el momento, el video cuenta con 3.5 millones de reproducciones, más de 340 mil «likes» y con miles de comentarios por parte de usuarios de la red social:

«Ya nada es como antes», «Maestra yo te felicito por tu forma de trabajar con los niños. Eres una maestra de excelencia», «Muy bien hecho maestra», «Esa profesora salvará una generación», son algunas reacciones de internautas.

Actualmente es uno de los artistas más reproducidos en la plataforma de Spotify en México y Estados Unidos.

