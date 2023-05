Líderes del Futbolito Bimbo 2023 mantienen su paso ganador 

Previo al arranque de la sexta semana de acciones del Futbolito Bimbo 2023 en Chiapas de la rama varonil, UNESCO y Tierra y Libertad de Tuxtla Gutiérrez mantienen su paso perfecto al alcanzar las cinco victorias, mientras que en la femenil, Constitución de 1857 sumó su cuarta victoria en fila.

En la cancha «Ramón Velázquez» del Instituto Hispano Jaime Sabines (IHJS) de Tuxtla Gutiérrez, la UNESCO sumó su quinta conquista del campeonato por goleada de 6-0 sobre la primaria Enrique Rodríguez Cano, con gran actuación de Ángel Ayala Luna, que anotó cuatro dianas, mientras que Damián León Guillén hizo el otro par; de esta manera, el cuadro varonil capitalino llegó a 15 unidades que le permiten liderar el Grupo 2, contando con una diferencia de goles de +43.

Por su parte, el conjunto de Tierra y Libertad se impuso en la quinta ronda por 3 goles a 0 al cuadro de Cuauhtémoc con triplete de Brandon Méndez Gómez, para alcanzar también su quinto triunfo del Futbolito Bimbo 2023, llegando a 15 puntos y una diferencia de +22 anotaciones que le permiten encabezar el Grupo 3.

Vale la pena destacar que en el Grupo 1 de San Cristóbal de Las Casas, la primaria Adolfo López Mateos también mantiene paso perfecto, pero con un partido menos, liderando la estadística con 12 puntos y diferencia de +45, igualando en unidades en el mismo sector con la primaria Josefa Ortíz de Domínguez, que cuenta con +27 goles a favor.

Por la rama Femenil, la escuela primaria Constitución de 1857, de San Cristóbal de Las Casas, acumula ya cuatro victorias consecutivas, para liderar el Grupo 1 con 12 unidades, tras superar 4 a 0 a Juan Sabines Gutiérrez.

Las acciones del Futbolito Bimbo 2023 continuarán este lunes 29 de mayo en la cancha del Instituto Hispano Jaime Sabines, a partir de las 8:00 de la mañana, con el partido entre el Colegio La Salle de Tuxtla y el representativo de Tierra y Libertad B. Posteriormente se disputarán los encuentros: Cuauhtémoc Vs Hampton School; Escuela Primaria Educación Popular Vs Gabriela Mistral y; Camilo Pintado Rincón Vs Fray Víctor María Flores. Descansa el Colegio La Paz de Chiapas.