La marcha; “la Corte no se toca”

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

AUTORITARISMO POR INCAPACIDAD

Decía YOGUI BERRY que: “esto no se acaba hasta que se acaba” y al gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR todavía le faltan poco más de 16 meses en los que puede hacer todavía mucho daño, como lo ha demostrado con su autoritarismo en los últimos meses de este año.

“El dinosaurio todavía coletea” y seguramente querrá dejar un(a) encargado(a) del changarro mientras él se va a la “Chingada”, su hacienda de la ciudad de Palenque, Chiapas. Seguramente será un alivio cuando el presidente promotor de una “cuarta transformación” del país se vaya, pues, nunca antes se había tenido esta desesperación porque el sexenio terminara. ¡Vaya, ni con PEÑA NIETO!

Dice el dicho que quien “quien hace el mal, se le pudre el tamal” y este si está mal y muy mal porque a todo le tira insultos y descalifica al saber que no tiene razón como el caso cerrado del pleito con los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); la oposición a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) funcione y de ser posible declare su desaparición con el objetivo de que no se sepa lo que están haciendo con el presupuesto, las obras, las compras y las construcciones suspendidas por las que se han tenido que pagar miles de millones de pesos en indemnizaciones.

Pero como el presidente LÓPEZ OBRADOR siempre quiere tener abierto un frente de ataque, pleito y controversias para ofender y seguir con su arenga que lo mantenga en la agenda diaria, ha ido dejando enemigos que al final del camino se los va a encontrar para ajustar cuentas. Así lo hizo con los consejeros del INE a los que insultó de la peor manera sin tener razón. Por eso los ciudadanos salieron a las calles de todo el país para manifestarle su repudio y declarar que “El INE No Se Toca”. Fue monumental y dio resultados.

Otra vez, los ciudadanos le demuestran al Ejecutivo Federal que no es solo su decisión y poder de mando lo que priva en México, sino “el pueblo bueno y sabio” que ya se dio cuenta de “quién es quién en las mentiras” y el que se está enriqueciendo con el engaño, la traición y los robos a plena luz del día; porque son muy cínicos y descarados en la 4T.

Aparte del INAI, ahora le tocó el turno de los insultos, las amenazas, los vituperios y descalificaciones groseras de parte del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y sus compinches, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, a quien ha acusado inclusive de conservadora, estar al servicio de los potentados y ser una corrupta. Un agravio y acto misógino.

Hasta ahí, me parece que a LÓPEZ OBRADOR le molestan las gentes ricas que no comparten el poder económico con él; las personas preparadas académicamente y las que tienen un modo de vida honesto, honrado y trascendente como la ministra NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. Por eso su dicho contra los que se quieren superar “son unos aspiracionistas”, deja ver también el odio a las clases medias a las que se les niega educación de calidad, la oportunidad de estudios científicos o la práctica de algún deporte, a los que les ha retirado presupuestos y subsidios.

En el caso actual de la SCJN y la ministra PIÑA HERNÁNDEZ, ya los ciudadanos “pusieron un hasta aquí”, saliendo a las calles de las principales ciudades de la República Mexicana para decirle a LÓPEZ OBRADOR que “La Corte No se toca”. Y fueron contingentes que se desplazaron en más de 52 ciudades, incluyendo la principal de la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula en Chiapas.

Las muestras de descontento están presentes y eso le irrita hasta enfermarse al “Señor de Palacio” y “Presbítero de las Mañaneras”. Porque bien se dice que: “presidente que no acata las leyes, es un presidente espurio”, porque así se ha declarado al decir: “no me vengan con que la ley es la ley”. Y si don ANDRÉS MANUEL no quiere entender que ya tiene hasta el gorro a los mexicanos, será porque tiene muy poco raciocinio e inteligencia reflexiva. Con eso pasará a la historia como el peor presidente de este país.

De ninguna manera LÓPEZ OBRADOR se puede comparar en capacidad, honestidad, trayectoria académica con la ministra NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, quien ha hecho carrera profesional dentro del Poder Judicial sin mácula alguna, que por el contrario, él (ANDRÉS MANUEL) quisiera tener en muchos sentidos porque, inclusive se le ha acusado de corrupción a toda su administración de “cuarta transformación”.

El hecho hoy es que los ciudadanos salieron a la calle a defender la legalidad, la instancia de justicia, a la Suprema Corte y a la ministra NORMA PIÑA. Con esta van tres advertencias al presidente de la cuarta y dos marchas monumentales como la dedicada a “EL INE NO SE TOCA” y ahora este llamando a que “LA CORTE NO SE TOCA” que va prendiendo lumbre y extendiéndose en todo el territorio nacional.

Ahora que, si quieren seguir negando lo obvio y defendiendo lo indefendible, es muy su estrategia, pero ya el mensaje llegó a los más bajos estratos sociales que algún día estuvieron engañados por LÓPEZ OBRADOR y hoy son los primeros desilusionados…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…