Precio de tortilla no debe experimentar más aumentos

El presidente del grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas, ha expresado su opinión de que el precio de la tortilla no debería experimentar más aumentos en lo que queda del año.

Salazar Ballinas argumenta que existe una situación preocupante con los productores de maíz del norte del país, ya que SEGALMEX tiene previsto adquirir solamente un millón de toneladas, a pesar de que hay una disponibilidad de seis millones de toneladas.

“El gobierno no sabe qué hacer, a pesar de que el precio internacional del maíz está a la baja, por lo que no habría justificación alguna para que las harineras incrementen sus precios”, afirmó Salazar Ballinas. La preocupación de los tortilleros en todo el país, incluyendo Chiapas, se centra en los productores de maíz y trigo de Sinaloa, donde el problema radica en que no se les comprará el producto, lo que ha llevado a la toma de instalaciones de PEMEX y a la realización de bloqueos, entre otras acciones.

En cuanto a Chiapas, Salazar Ballinas aseguró que no habría afectación en el costo de la tortilla, pero destacó que el verdadero problema a largo plazo es la disminución de la producción de maíz en el estado. Ante esta situación, los tortilleros han solicitado a las autoridades estatales establecer una vinculación directa con ellos para combatir el coyotaje, que es la intermediación injusta en la compra y venta de productos agrícolas.

“El problema radica en que no contamos con suficiente liquidez para comprar a gran escala, mientras que el gobierno sí tiene los recursos y podría hacer algo al respecto”, agregó Salazar Ballinas. El presidente de Industriales de la Masa y la Tortilla citó el caso de Guerrero, donde la gobernadora intervino para beneficiar a los productores y tortilleros con la compra y venta del producto.

En Chiapas, se utiliza harina de maíz para la elaboración de la tortilla, lo que hasta cierto punto beneficia al no haber aumentos en el costo de la tonelada. Sin embargo, la preocupación persiste debido a la disminución de la producción de maíz en el estado. (Fuente: Reporte Ciudadano. Foto: Pixabay)