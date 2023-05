DESTRUYENDO LA EDUCACIÓN

Fernando Hinterholzer Diestel

El daño más grave que nos dejará el “el gobierno obradorista” no está aún visible, pero será determinante para el futuro de nuestro país. México será distinto después del gobierno de López Obrador, la afectación institucional ha sido tan grande que sería equivocado pensar que todo regresará a ser como antes de la 4T. Nos toca entonces como sociedad civil, diseñar y plantear qué tipo país deseamos los mexicanos después del 2024. Uno de los daños estructurales más graves está siendo llevado a cabo en materia educativa., destruyendo el plan curricular para la educación básica y la media superior, ya que desde el mes de marzo de 2021 se emitió un acuerdo con los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria que fue combatido por su dudosa legalidad. En agosto de 2022 se emitió otro acuerdo para establecer el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. El nuevo Plan Curricular va en contra del artículo tercero de la Constitución “que establece los fines, principios y criterios que debe atender el Estado mexicano en su quehacer educativo”. En particular, olvida los principios y propósitos de la educación integral; elimina la posibilidad de “gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica”; deja de combatir “a la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios” y deja de promover “la convivencia entre personas y el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social”.

El objetivo de los genios adoctrinadores de la 4T, es la de enseñar a los adolescentes con un libro de texto único para secundaria “a fin de que se haga realidad el delirio de personajes como el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ; y la de imponer a los estudiantes y sus profesores “un libro comunista de instrucción elemental” en el que se alaban no ideales de justicia, libertad y progreso, sino dogmas revolucionarios cuya practicidad ha sido comprobada como inservible para la sociedades modernas y solo provoca “rencor social, resentimiento, intolerancia, y supersticiosos prejuicios contra la ciencia, el pluralismo y los méritos individuales”, basa recordar lo sucedido en la Ex URSS, Cuba, China. El objetivo es dominar las ideas y pensamientos de los estudiantes, como se ha intentado en el nazismo, en el fascismo, en el estalinismo, en el franquismo, en el maoísmo, en el castrismo, y en el bolivianismo venezolano. Otra gran “ideota” de estos ideólogos de la 4T, es que los empresarios privados no impartan ya educación y permitan que solo el gobierno lo haga. Porque si es la izquierda autoritaria y represiva, como la que gobierna en Cuba, Venezuela y Nicaragua, izquierda con la que se identifican el actual gobierno y sus sacristanes, la realización de ese sueño sería una pesadilla para la población. Quieren aplicar las llamadas “pedagogías del sur”, una revoltura construida a partir de las ideas del pedagogo Paulo Freire, aderezado de comunitarismo, escuelas del agravio e incluso algún nostálgico marxismo.

Con esa base se están elaborando los libros de texto y también modificando los planes de estudio. De acuerdo con un reportaje de la revista Animal Político, “los maestros no conocen ni los planes ni los libros, ni tienen idea clara de qué ocurrirá”. Ni siquiera han recibido capacitación (porque el presupuesto para ese rubro asciende a menos de 100 pesos por maestro). De hecho, la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), no tiene pies ni cabeza: cancelan la enseñanza de las matemáticas, suponen que los alumnos llegan a primaria ya saben leer, se les asignan libros de centenares de páginas desde el primer año, y mucho más. Todo, en la lógica de este gobierno: “ira, ideología e incompetencia”. Esto será una tragedia educativa para nuestros jóvenes, el futuro del país.

La nueva educación obradorista tampoco enseñará a leer y escribir. La flamante reforma da por hecho que los estudiantes ya lo saben cuándo ingresan al primer grado (seguramente por osmosis). Hoy en día, la enseñanza pública presenta grandes rezagos. Señala un estudio de la UNAM que, durante la pandemia, “el porcentaje de alumnos de primaria con nivel insuficiente en matemáticas pasó de 59.1 a 78.3. El nivel insuficiente de lenguaje pasó de 49.1 a 70.2 por ciento de los niños de primaria”. Y ahora con la reforma que se quiere implantar en el próximo ciclo escolar junta la materia de matemáticas con otras disciplinas que disminuyen su importancia en la formación del alumno. El alumno aprenderá desde el primero de primaria, entre otras cosas “a odiar al rico”. Prácticamente lo importante del nuevo proyecto es polarizar a la sociedad desde la infancia, y menguar, o anular, la identidad individual para fortalecer el colectivo. Entregarán un texto denominado “Libro sin recetas”, dirigido a la maestra y el maestro, en que se les da el adoctrinamiento básico para su nueva pedagogía.

“Según el Libro sin recetas hay “otras maneras de entender la libertad: una libertad colectiva, una libertad social y comunitaria que no centre su atención en una propuesta individualista, meritocrática y clasista que se justifique en la aparente búsqueda de la identidad”. La SEP les indica a los maestros de primaria tres principios básicos para inculcar a los niños de primer año de primaria: “es fundamental reconocerse en este sistema con uno de aquellos dos polos: como un sujeto que formas parte de las élites hegemónicas que oprimen a los sectores marginados, o como un oprimido que es miembro de la subalternidad y que posee múltiples prejuicios impuestos por el sector dominante que le impiden su crecimiento”. “Para lograr esta reflexión crítica, el sujeto debe tener clara la clase social de la que participa, y cómo alrededor de él y su comunidad se establecen prejuicios que conforman su subalternidad. De acuerdo a la teoría marxista,” el concepto de subalternidad surge para dar cuenta de la condición subjetiva de subordinación en el contexto de la dominación”. Se Reconocen las diferencias entre subalternidades y hegemonías, entre dominados y dominantes, entre oprimidos y opresores”. (Golpe a la Educación El Financiero 23/05/23). O sea, la lucha de clases a todo color.

Para la NEM la libertad del individuo está supeditada a la comunidad, lo que violenta no solamente a la Constitución mexicana, sino a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contrario a los países que han apostado fuerte en educación, la NEM disminuye la importancia de las matemáticas, que desaparecen como asignatura, y se diluyen en un solo libro donde “se compactan de manera desordenada con física, biología, química y saberes autóctonos”. No habrá evaluaciones nacionales, que actualmente sirven para detectar las regiones con mayor rezago. Imposible que las haya, porque no hay objetivos de aprendizaje claros ni indicadores de logros. Cada profesor (en teoría) revisará los más de 400 programas de estudio sintéticos y determinará cuáles son los que mejor se adaptan a las condiciones de su comunidad. Decisiones así requerirían que los profesores estuvieran altamente calificados y capacitados, pero ya desapareció la evaluación de maestros. Hoy día, las escuelas públicas no cuentan con agua potable o papel en los baños. Síntesis: van a destruir lo poco que hay en la educación pública. Como hicieron con la salud.

ES CUANTO

ADENDDUM: Dado que AMLO es un hombre de rencores, de odios soterrados, de complejos, ignorante y autoritario. Poco le importará que la juventud del mañana, el futuro de México, sean analfabetos funcionales o de plano mantenidos del régimen con sus becas. La pobreza le es útil, y la ignorancia también.