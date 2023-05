Concluye el Macro Regional “C” de Atletismo; selectivo a Nacionales Conade 2023

• Al concluir el evento, Chiapas logró clasificar a 19 atletas en 21 pruebas a la fase nacional, la cual se realizará en el vecino estado de Tabasco.

Después de cinco días de intensas acciones del Macro Regional de Atletismo sobre la pista del Instituto del Deporte, las y los seleccionados de las 12 delegaciones ya tienen a sus representantes para los Nacionales Conade 2023 que se realizarán en Villahermosa, Tabasco, y donde Chiapas estará representado por 19 atletas, en 21 pruebas.

Las acciones comenzaron desde el martes 23 de mayo con la junta previa, mientras que el miércoles por la tarde arrancó la primera jornada, correspondiente a la categoría Sub 16 y Sub 23; el calendario de actividades continuó con la ceremonia de inauguración el jueves 24 de mayo y cerrar del viernes 26 al domingo 28 con las categorías Sub 18 y Sub 20, tanto en la rama femenil y varonil.

Respecto a la segunda parte del Macro Regional, correspondiente a la Sub 18 y Sub 20, los clasificados por Chiapas son: Brayan Vázquez en las pruebas de Mil 500 y 5 mil metros planos, esta última con un tiempo de 15:49.47; además de la clasificación de Eduardo Flores en los 10 mil metros marcha.

Destaca también la clasificación de cuatro chiapanecos en Salto con Garrocha, comenzando con Obeth Sánchez, quien registró 3.40 metros, así como Eduardo Cameras con 3.85, ambos, en la rama varonil; por su parte Daniela Quevedo y Camila Grajales pusieron su marca en 2.50 metros y con eso clasifican a los Nacionales Conade, todos ellos en el sector de la Sub 18.

En los 400 metros con vallas las clasificadas fueron, Evelyn Fuentes con un tiempo de 1:06.25 y Patricia Fuentes, con 1:08.25; y cerrando en los 800 metros planos, con la clasificación de Rosa Isabel Peña con tiempo de 2:18.84 y Sofía Hoeksema, parando el cronometro en 2:20.70.

Es de mencionar que durante la primera parte, Chiapas clasificó a los Nacionales Conade 2023 a los siguientes atletas: Mariana Fuentes y Anber Chacón, en Salto con Garrocha; Javier Alonso de la Cruz (Mil 500 metro), Patricia Nepomuceno (3 mil metros obstáculos), Daira Fuentes (100 con vallas), Constanza Ibarra (80 y 300 metros con vallas), Zuri Estudillo (300 metros con vallas), Karla Escobar (2 mil metros) y Fernanda Ortiz (600 metros).