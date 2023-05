La norma no contiene el supuesto de una declinación, advierte consejero del IEC

• El consejero presidente del IEC detalló que en caso de que haya una declinación sería en cuestión política no ante el Instituto

México.- Rodrigo Germán Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aseguró que, en este punto de la contienda electoral por la gubernatura de Coahuila, ya no es posible la declinación de candidatos.

“La norma no contiene ese supuesto, no existen declinaciones, lo que tenemos son coaliciones y alianzas que en su tiempo, y en su momento, se aprobaron y se presentaron ante el Consejo General del Instituto y a estas alturas ya tenemos las boletas impresas con los nombres de los partidos de los candidatos y, políticamente, a lo mejor lo podrán hacer pero en el marco normativo del proceso electoral eso es imposible, no hay declinaciones, no hay transferencias de votos entre partidos de uno a otro, no hay, tampoco estas declinaciones entre candidaturas por lo que, si en dado caso, de que algún candidato decidiera declinar y el ciudadano marcara en la boleta la opción de ese candidato, el voto sería nulo. Entonces, aquí el llamado es a que políticamente podrán hacerlo, manifestarlo y pedirlo pero normativamente no es posible”, señaló.

Indicó que la declinación sólo quedaría en el discurso político pues en ese caso, el partido político tendría que nombrar a un nuevo representante y si no lo tiene, los votos se anularían pues no habría a quién darle los votos.

“No es posible, simplemente pues quedaría en el discurso político porque en caso de operar, los votos serían nulos porque si un partido se queda sin candidato este candidato tendría la obligación de suplir el registro de una candidatura, y si no lo hiciera el partido, se quedaría sin candidato, por tanto, los votos que reciba serían nulos , funcionaría una sustitución de candidatura por parte de ese partido coalición y, en dado caso de no hacerlo, los votos recibidos pues no contarían porque no hay candidato a quién darle en este caso los votos, o asignárselos, o el gane, en caso de que obtuviera el triunfo”, advirtió.

Refirió que están pendientes sobre el inicio de procedimientos sancionadores en caso de que existan en la contienda.

“La utilización de elementos como fotografías, slogans e imágenes de funcionarios, en este caso el presidente de la República, pues es un elemento que lo utilizan en su estrategia de marketing electoral, dentro de las campañas electorales, pero no hay un elemento que esté prohibido salvo que este funcionario, o cualquier funcionario público federal o estatal, esté presente en los actos de campaña, lo cual sería un elemento a considerar dentro de un procedimiento de quejas sancionadoras. Nosotros estaremos atentos a que se pronuncien o que se manifieste alguna queja en el sentido de que se están promocionando la imagen pública de algún funcionario público, que se están utilizando recursos públicos en estos eventos, y por tanto estaríamos en un eventualidad de iniciar un procedimiento sancionador.

Sobre el incendio que se originó en una de las instalaciones de Monclova, confirmó que se trataba de un corto en un minisplit.

“Fue un incendio en uno de nuestros comités municipales, tenemos 38 oficinas de comités municipales, 16 oficinas de comités distritales, y bueno esto ocurrió en la ciudad de Monclova donde la semana pasada tuvimos unas lluvias atípicas y tuvimos problemas de goteras. El día de ayer se encontraban precisamente haciendo trabajos de impermeabilización y pues algo provocó con el minisplit un cortocircuito teníamos en esa área de ese inmueble material, cartón, plástico, papelería y pues prendió muy rápido. Afortunadamente, en este Comité Municipal teníamos en un área aparte las bodegas que contienen los paquetes electorales, con las boletas de la elección de la gubernatura, y de las diputaciones mismas que, afortunadamente, no sufrieron ningún daño”, apuntó.

Recordó qué será lo que se elija en la entidad este próximo domingo.

“Vamos a elegir una gubernatura, 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional para integrar un congreso de 25 diputadas y diputados”, señaló.

