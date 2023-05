Confirma AMLO que demandará por daño moral a abogado de García Luna

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que demandará por daño moral a César de Castro, el abogado que defendió a Genaro García Luna en el juicio que tuvo en una corte de Estados Unidos.

Sin precisar la fecha en que lo hará ni el monto que exigirá, el presidente reiteró que la compensación económica que pudiera ganar lo destinará a víctimas.

“Estoy esperando el momento, pero lo voy a hacer, porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa, quiso involucrarme en el caso de García Luna, y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño porque no es Andrés Manuel, o sólo Andrés Manuel, es el presidente de México y no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México”, dijo.

El mandatario presentó durante su conferencia diaria una fotografía tomada en Nueva York que subió a su cuenta de Twitter la abogada Gina Avilés acompañada de De Castro, en la que se afirma que el litigante no puede pisar territorio nacional porque así lo decidió López Obrador.

“Dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque yo no se lo permito ¡miente! Nosotros no actuamos de manera arbitraria. Yo voy a presentar una denuncia en contra de él”, apuntó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas