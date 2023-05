Realizan reconstrucción abdominal doctores de IMSS Chiapas

– La paciente, Aurora “N”, disminuyó su peso en 110 kilos, dejando un excedente de piel en el abdomen. Durante el procedimiento, los médicos retiraron alderedor de cinco kilos de piel –

Médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas efectuaron la reconstrucción abdominal (abdominoplastia en Flor de Lis) a una mujer de 46 años, quien en 2018 se sometió a una cirugía bariátrica tipo Bagua en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El cirujano plástico reconstructivo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Alan Sostenes Vázquez, explicó que este tipo de procedimientos se les realizan a pacientes con secuelas de pérdida masiva de peso y, en el caso de la derechohabiente Aurora “N”, mencionó que disminuyó aproximadamente 110 kilos.

Detalló que a la paciente se le practicó una abdominoplastia en Flor de Lis, en la cual se realiza una resección tanto vertical como horizontal (en forma de T invertida) del excedente de piel del centro del abdomen como en la parte baja, lo que permite reparar los músculos abdominales y la conservación de la cicatriz umbilical.

“A la paciente le retiramos alrededor de cinco kilos de piel. Es un procedimiento quirúrgico que tardó aproximadamente cuatro horas y en el que participó un equipo multidisciplinario del HGZ No. 2. Afortunadamente en este hospital contamos con la infraestructura, el personal y el material necesario para llevar a cabo este tipo de reconstrucciones y así los pacientes ya no tengan la necesidad de trasladarse a alguna de nuestras unidades médicas de tercer nivel”, mencionó el especialista.

El doctor expresó que con este procedimiento la paciente recuperará su calidad de vida, pues ya no tendrá riesgo de contraer infecciones en los pliegues de piel generados por la pérdida de peso, además de que disminuirán sus repercusiones en la columna vertebral, ya que se le retiraron cinco kilos y beneficiará su aspecto físico.

Asimismo, aseguró que la paciente evoluciona favorablemente, y adelantó que en próximos meses podrían realizarle reconstrucciones en otras partes de su cuerpo como las mamas, extremidades y espalda.

La paciente, Aurora, originaria de Tuxtla Gutiérrez, narró que en 2017 comenzó a utilizar una máquina de presión positiva continua para las vías respiratorias debido a que sufría de síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que la hizo concientizar acerca de su salud, pues anteriormente había sido diagnosticada con obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipovitaminosis, hipertensión arterial y gonartrosis en rodillas.

“La obesidad era demasiada, tenía más de 100 kilos extras y dormía con un respirador. En 2017 tuve una cita con un médico internista del IMSS en Chiapas, quien me ayudó mucho y junto con otros especialistas me derivaron al Siglo XXI, en donde fui atendida por un grupo multidisciplinario de especialistas como endocrinólogos, psicólogos, nutriólogos, entre otros. Gracias a este seguimiento bajé hasta los 152 kilos y pude ser candidata a la cirugía bariátrica”, recordó.

Tras la cirugía, Aurora agradeció a todo el personal del Seguro Social, a los que la atendieron en Centro Médico Nacional Siglo XXI y a los del HGZ No. 2, conocido como “5 de mayo”, por su labor, profesionalismo y calidad humana.

“Estoy muy agradecida por lo que han hecho conmigo. Es un trabajo integral porque si pude ser candidata a la reconstrucción es porque hay mucho esfuerzo de años de médicos especialistas. No sólo me reconstruyeron el cuerpo, sino también la vida y el alma. Sinceramente no pensé en verme tan bien, les agradezco infinitamente a todos”, concluyó la paciente.