Luis de Llano apelaría sentencia por daño moral contra Sasha Sokol

México.- Sasha Sokol compartió la sentencia que fijaron las autoridades contra Luis de Llano; el productor buscaría apelar la decisión. El pasado 10 de mayo, la cantante compartió, vía redes sociales, la sentencia en contra de Luis por presuntamente cometer daño moral contra ella.

La condena se acreditó luego de que presuntamente De Llano violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor al mantener una relación amorosa cuando él tenía 39 años y ella 14.

Dicha sentencia contemplaba que el productor debería ofrecer un disculpa pública además de reparar el daño con una indemnización económica (misma que Sasha dijo que donará a una organización dedicada contra el abuso sexual) y evitar hablar de lo sucedido.

Sin embargo, el programa de espectáculos “Chisme No Like” indicó que contactaron a Luis de Llano para saber su pronunciamiento respecto a la condena que recibió.

“Muy pronto me contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Actualmente supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella (Sasha) no está respetando, pero yo sí respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones; te agradezco mucho tus palabras (sic)”, habría dicho De Llano al programa.

Si bien es cierto que Sasha Sokol no indicó cuándo el productor debería hacer la disculpa pública, los conductores del programa refirieron que Luis De Llano no cumplirá esta parte de la sentencia.

Sasha Sokol no se ha pronunciado al respecto de está presunta apelación.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial