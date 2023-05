La ‘Reina del Pacífico’ acusa a Felipe Calderón de vínculos con el crimen organizado

• Sandra Ávila Beltrán dijo que tanto el expresidente como Genaro García Luna fueron alcanzados por el narcotráfico

México.- Sandra Ávila Beltrán será recordada como una de las pocas mujeres que han logrado incursionar en el negocio ilegal de la mano de una de las organizaciones criminales más poderosa que ha operado en México: el Cártel de Sinaloa.

Su historia ha sido contada a través de series, películas o libros, tras salir de prisión la también llamada “Reina del Pacífico” ha brindado entrevistas con diversos medios de comunicación en las que no solo ha compartido su faceta más íntima, sino que también se ha posicionado sobre los gobiernos que México ha tenido.

Tras la detención de la otrora operadora de la organización criminal fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán y por Ismael “El Mayo” Zambada en 2007, Sandra Ávila Beltrán se ha expresado sin tapujos acerca de la administración del expresidente panista Felipe Calderón, durante la cual se impulsó como estrategia de seguridad una violenta “Guerra contra el Narcotráfico”.

En febrero de este año, el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, fue declarado culpable por haber cooperado con el Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas a Estados Unidos a lo largo del tiempo que fue funcionario público.

Actualmente el “super policía” se encuentra en espera de ser sentenciado, pero los tentáculos de su situación jurídica alcanzaron también al expresidente panista Felipe Calderón, situación que Sandra Ávila Beltrán no dejó pasar de largo.

Fue en entrevista con la periodista Adela Micha que la «Reina del Pacífico» aseguró que es el gobierno mismo el que permite que el narcotráfico siga operando, por lo que calificó la “Guerra contra el Narcotráfico” del sexenio que comprendió del 2006 al 2012 como un simple eslogan de la administración de Felipe Calderón.

Así, Sandra Ávila Beltrán afirmó que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa “estaba bien metido con el narco”.

Aunque en múltiples ocasiones la periodista Adela Micha cuestionó a la «Reina del Pacífico» sobre si tenía pruebas de sus afirmaciones, Sandra Ávila Beltrán explicó que dentro del negocio resultaba complicado obtener un documento firmado o alguna grabación sobre los encuentros o acuerdos a los que llegaban autoridades e integrantes del crimen organizado.

“¿Lo hizo? No, ¿Felipe? estaba bien metido con el narco… Me consta y me acabas de decir que estoy haciendo una declaración muy fuerte en contra de Felipe… porque lo vi, lo viví y lo oí”, afirmó Sandra Ávila Beltrán en la entrevista que se transmitió a través del canal La Saga.

Esta no es la primera vez que Sandra Ávila Beltrán realiza ese tipo de declaraciones acerca del sexenio de Felipe Calderón pues meses atrás el comunicador José Luis Montenegro la cuestionó acerca de la opinión que tenía tanto del expresidente panista como de su exsecretario de Seguridad Pública (SSP).

En ese entonces, la «Reina del Pacífico» afirmó que Genaro García Luna recibía millonarios sobornos por parte de capos del narcotráfico, además de que lo describió como “un corrupto, asesino y secuestrador”.

Sandra Ávila Beltrán también afirmó que se convirtió en un “chivo expiatorio” de Felipe Calderón Hinojosa, y lo acusó de haberle “destruido la vida” así como las “ganas de vivir”.

También Sandra Ávila Beltrán acusó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de haberle arrebatado siete años y cinco meses de su vida, además de haber causado directamente la muerte de su madre.

“Siete años y cinco meses de mi vida en prisión por algo que no debía, ¿tú crees que no me deben? ¿Por qué no está Calderón ahí adentro? ¿Tú crees que Calderón es inocente? Yo te lo aseguro que no”, arguyó la «Reina del Pacífico».

