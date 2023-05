Impugnan resolución para designar a comisionado del Inai

• La impugnación deberá confirmar, modificar o revocar el fallo de una jueza hacia el nombramiento del comisionado del Inai

México.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República impugnó la resolución de una jueza en la que se ordenaba a la Cámara Alta convocar a un periodo extraordinario para la designación de uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que falta para sesionar.

La impugnación deberá ser resuelta por un Tribunal Colegiado en materia Administrativa y con ello, confirmar, modificar o revocar el fallo que se había emitido.

El pasado 19 de mayo, una jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de nombrar a uno de los tres comisionados que faltan para qyue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) pueda sesionar.

Lo anterior fue ordenado por Celina Quintero Rico, jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, quien otorgó una suspensión al Consejo Consultivo del Inai.

“Se concede la medida cautelar para el efecto de que en el plazo de tres días, a partir de la notificación de esta determinación, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores elabore la propuesta de los candidatos al puesto de Comisionado por lo que hace a la segunda vacante de dicho puesto del INAI”, se apuntó.

Desde el pasado 1 de abril, el INAI no puede resolver demanda ciudadana alguna que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como dicta la Constitución mexicana.

A finales de abril pasado, el Senado de la República rechazó al candidato Ricardo Salgado para ser comisionado del Inai, lo que ocasionó que la oposición tomara la tribuna, aplazando la última sesión ordinaria del periodo legislativo.

Los integrantes del Inai también solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les permitiera sesionar solo con cuatro comisionados, como una medida extraordinaria, sin embargo, fue rechazada la propuesta por la ministra Loretta Ortiz.

