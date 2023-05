Chiapas obtiene primeros pases a Nacionales Conade 2023

• Javier Alonso de la Cruz en 1500 metros planos Sub 23; y Karla Escobar en los 2000 metros planos Sub 16, obtienen su pase a la final nacional

Los chiapanecos abrieron su participación en el Macro Regional de Atletismo, con el firme propósito de buscar el mayor número de plazas rumbo a la etapa final de los Nacionales Conade 2023; la delegación chiapaneca conformada por 63 atletas está compitiendo en dicho selectivo que se desarrolla en la pista del Instituto del Deporte del 23 al 28 de mayo.

El chiapaneco, Javier Alonso de la Cruz, obtuvo su pase a la final nacional en los 1500 metros planos en la categoría Sub 23, con un tiempo de 4:03.60, prueba desarrollada este miércoles por la noche en la pista del Instituto del Deporte, dejando atrás al poblano, Miranda Hernández, con un tiempo de 4:04.95 y a Ezequiel Hernández de Tlaxcala con tiempo de 4:05.37.

Por su parte la chiapaneca, Karla Daniela Escobar, obtuvo el 5º puesto en los 2000 metros planos en la categoría Sub 16 al obtener un tiempo de 6:47.40, y de esta forma está dentro de las mejores marcas del país, y tiene su pase a la final nacional.

En tanto que, Ichiro Santiago Kajiwara, obtuvo para Chiapas el segundo lugar en la prueba de los 300 metros planos en la categoría Sub 16 con un tiempo de 38.25´; sin embargo, no fue suficiente para calificarse a la siguiente fase; en esta misma categoría el primer puesto fue para el seleccionado de la UNAM, José Pineda, con un tiempo de 37.67´y el tercer puesto fue para, Moisés Márquez, del estado de Tabasco con 38.55´.

En otros resultados para la selección Chiapas son: Camila Guadalupe Morales, se colocó en el 8º lugar con un tiempo de 11.96, y Josselyn Penagos con 11.23 en los 80 metros planos; Pedro Gordillo, se ubicó en el octavo lugar en los 80 metros planos Sub 16 con un tiempo de 9.99 y, Carlos Grajales, en el 16º con 10.28; en los 100 metros planos, mientras qué, Luis Ángel Gálvez, se colocó en lugar seis con un tiempo de 11.62.

En los 300 metros planos Sub 16 en la rama femenil, Fernanda Ortiz, se colocó en el 5º lugar con un tiempo de 43.59 y Vanessa Morales en el puesto nueve con 44.88; por su parte en los 300 metros varonil, Héctor José Hernández, se colocó en el puesto ocho con un tiempo de 39.00; en los 400 metros planos sub 23 femenil la chiapaneca, Christian Velazco, obtuvo el puesto seis con un tiempo de 1:01.51.

En los 80 metros planos Sub 16 rama varonil, Pedro Gordillo, se colocó en el puesto seis con un tiempo de 10.10; en los 100 metros planos Sub 23 varonil, Luis Ángel Gálvez, se llevó el quinto lugar con 11.86; y en el relevo 1000 combinado Sub 16 el equipo conformado por, Camila Morales, Josselyn Penagos, Vanessa Morales y Fernanda Ortiz, se colocaron en el 4º puesto con un tiempo de 2:34.77.

En las pruebas de Campo los chiapanecos participantes fueron: Josué Samuel Serrano, en impulso de bala 8 lb sub 16 obtuvo el lugar siete con una distancia de 11.04 metros; Renata Guadalupe Díaz, en lanzamiento de disco 600 gr Sub 16 obtuvo el séptimo puesto con una distancia de 27.43 metros y en salto de longitud en la categoría Sub 16, Damaris Díaz, se colocó en el puesto seis con una distancia de 4.21 metros.

Las competencias matutinas y vespertinas de pista y campo se desarrollan en la pista sintética del Instituto del Deporte, donde alberga atletas de los estados de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Campeche, Hidalgo, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y el anfitrión Chiapas.